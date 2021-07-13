جزيرة ياس تحتفي بعيد الأضحى بحفلات لأبرز الفنانين العرب

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، باقة استثنائية لمحبي الحفلات الموسيقية احتفاءً بعيد الأضحى المبارك.

وتتيح الباقة لزوار الجزيرة الفرصة لحضور «أمسيات العيد في أبوظبي»، التي تستضيفها الوجهة في الاتحاد أرينا، يومي 22 و23 يوليو الجاري، والتي يحييها نخبة من أبرز نجوم الغناء العربي، بمن في ذلك حسين الجسمي وأصالة وتامر حسني وميريام فارس، إلى جانب الإقامة في أحد الفنادق التي تحتضنها الجزيرة.

وتتضمن أسعار باقة الإقامة تكاليف تذاكر الدخول لحضور الحفلين الموسيقيين، إلى جانب إمكانية إضافة تذاكر المدن الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة، بما فيها عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي.

كما يمكن لزوار الجزيرة الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المميزة، التي ستنطلق من ياس باي لتضيء سماء أبوظبي في عيد الأضحى لمدة ثلاثة أيام، وستُبث عروض الألعاب النارية مباشرة خلال العيد عبر حسابات جزيرة ياس على جميع منصات التواصل الاجتماعي يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي ذاع صيته في جميع أنحاء العالم العربي، بفضل موهبته الفريدة في العزف على البيانو، الحفل الغنائي الأول في 22 يوليو، إلى جانب الفنانة أصالة نصري صاحبة الصوت المميز، التي ساهمت في رسم معالم الأغنية العربية خلال الـ30 عاماً الماضية. كما يعود النجم المصري تامر حسني إلى أبوظبي ليحيي حفل اليوم الثاني، إلى جانب ملكة المسرح، المغنية اللبنانية ميريام فارس، في 23 يوليو.

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