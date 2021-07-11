ابتكار سعودي يكشف عن «كورونا» في 3 دقائق

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

كشف مدير مركز بحوث علوم المواد بجامعة الملك فهد، حامد آل غرامة، عن ابتكار سعودي جديد للكشف عن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يعتمد على تقنية البقعة المناعية للكشف عن الأجسام المضادة في دم الإنسان، ويكشف عن فيروس كوفيد19 في خلال 3 دقائق فقط.

وقال آل غرامة لقناة الإخبارية: «هذه الطريقة تختلف في دقتها على حسب الأجهزة المستخدمة، ويمكنها الكشف عن جميع مراحل الإصابة بفيروس كورونا؛ مثل تحديد بداية الإصابة، ونهايتها، إضافة لحالة التعامل مع الفيروس داخل جسم الإنسان، كما تؤكد أن هذا الشخص حصل على اللقاح أم لا"

وأضاف: «تبلغ دقتها من خلال التجارب التي أجرينها أكثر من 96%، ونسبة الخطأ غير واردة، حيث تم تجربتها أكثر من 3 آلاف مرة، ويتم الكشف عن الفيروس في خلال 3 دقائق فقط».



وأتم: «الجديد في الجهاز هي المدة الزمنية، وأيضًا الطريقة فهي تختلف تمامًا عن الطريقة المستخدمة حاليًا، فيتم الكشف بشكل سريع وسهل، حيث يستطيع غير المختص استخدام الجهاز، فتبلغ أهميته في تقنيته البسيطة

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