في "ستايل" جديد.. الفنانة أحلام تخسر الكثير من وزنها.. صورة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نشرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ صورة وفيديو لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت فيهما وهي ترتدي بنطلونا أسود وقميصا ابيض اللون وصورت نفسها على طريقة “سيلفي المرآة” مظهرة نحافتها بعد ان خسرت الكثير من وزنها في الفترة الماضية.

ونالت أحلام إعجاب جمهورها بهذه الإطلالة، والذين نوّهوا الى الاختلاف الواضح بستايلها والذي حسب وصفهم "أصبح شبابيا أكثر ويليق بها الى حد بعيد"، مشيدين أيضاً بمكياجها وتسريحة شعرها البسيطة.

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