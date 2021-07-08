فتاة مصرية تتزوج من كلب وتُحدث ضجة على مواقع التواصل .. فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نشرت المدونة المصرية هبة مبروك صوراً لها عبر حسابها على إنستغرام برفقة كلب وعلقت في عنقه لافتة (حفل زواج).

وكتبت مبروك عبر صفحتها الشخصية: "ضِلّ كلب ولا ضل.. كملوا أنتوا".

وهاجم عدد من النشطاء هبة مبروك، بعد هذه الواقعة، ومن أبرز التعليقات: "قلة أدب وأسلوب قذر للدعاية لنفسك أو لجوزك عشان تلموا فلورز أو تكبروا قناة"، فيما علق أخر: "آسفة في اللفظ بس أنتى مهزقة ونزلتى أوي من نظري"، وهاجمها ناشط أخر، قائلاً: "هو ده مقامك".

يذكر أن البلوجر هبة مبروك، ظهرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، ويتابعها ما يقرب من مليون و100 ألف متابع على حسابها الرسمي على إنستجرام.

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