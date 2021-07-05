«مفاجآت صيف دبي 2021»: جوائز بملايين الدراهم للمتسوقين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقدم «مفاجآت صيف دبي2021» جوائز قيّمة تقدّر بنحو 12.5 مليون درهم للمتسوقين خلال سحوبات تقام في مختلف أنحاء المدينة، إلى جانب تجارب التسوق المميزة والتخفيضات اللافتة التي تقدمها المحال التجارية وعروض المطاعم والفعاليات الترفيهية التي تناسب أفراد العائلة كافة.

وتقدم الدورة الـ24 من «مفاجآت صيف دبي» - التي انطلقت في الأول من يوليو الجاري، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل - جوائز للمتسوقين من سكان دبي وزوارها تشمل سيارات فاخرة وجوائز نقدية، كما توفر نقاط تسوق وبطاقات هدايا بملايين الدراهم في مختلف مراكز التسوق بدبي، وغيرها الكثير.

كما يقدم عرض «تسوق واربح» ست سيارات «إنفينيتي Q50» بقيمة إجمالية تبلغ 700 ألف درهم، فيما تقدم سحوبات «مرسيدس» الكبرى سيارة «مرسيدس C200» جديدة، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 25 ألف درهم.

وتفتح سحوبات «مرسيدس» الكبرى، التي تستمر حتى 25 سبتمبر المقبل، أبواب المشاركة للمتسوقين الذين يقومون بشراء قسائم خاصة من محطات بترول «اينوك» و«إيبكو» ومتاجر «زووم»، والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق، وعدد من الوجهات الأخرى، مقابل 150 درهماً فقط، كما يتوافر السحب أيضاً على الإنترنت من خلال موقع www.idealz.com.

• ست سيارات «إنفينيتي Q50» بقيمة 700 ألف درهم، و سيارة «مرسيدس C200».

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