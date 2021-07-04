نيجيري يهرب حوالي مليوني ريال سعودي في حفاظات أطفال

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ألقت دائرة الجمارك في مطار كانو النيجيري، أمس، القبض على مواطن نيجيري بحوزته مبلغ مليون و700 ألف ريال سعودي مخبّأة داخل حفاضات أطفال.

وذكر مسؤول في الجمارك النيجيرية، أنه تم تسليم المتهم والمبلغ البالغ مليوناً و700 ألف ريال سعودي و184 ألف دولار أمريكي إلى لجنة الجرائم المالية والاقتصادية لمزيد من التحقيقات.

وأشار إلى أن المشتبه به رفض الإفصاح عن العملات، كما ينص القانون في نيجيريا، والذي يلزم المسافرين بالإفصاح عن المبالغ التي تزيد على 10 آلاف دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news