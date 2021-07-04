مصرع شاب مصري قفز من الطابق الـ 13 هربا من والد عشيقته

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

لقي شاب مصري مصرعه على الفور بعد سقوطه من شقة عشيقته في الطابق الـ 13، أثناء هروبه من والدها الذي فاجأهما داخل المنزل فجر يوم الجمعة في منطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وقالت وسائل اعلام مصرية أن قسم شرطة الهرم تلقي بلاغا في الساعات الأولى من الصباح بسقوط شاب من شرفة غرفة نوم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى على علاقة غير شرعية بسيدة تقيم مع أفراد أسرتها، وأنه تسلل إلى غرفتها بالاتفاق معها في أوقات متأخرة من الليل، وتم ضبطهما بوضع مخل، فهرب خوفاً من إمساك أفراد الأسرة به وسقط من الدور الـ 13 جثة هامدة.

وأفاد قسم الشرطة بأنه تم تحرير محضر وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كما قام فريق البحث بتفريغ الكاميرات في أعلى العقارات الموجودة في مكان الحادث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، وقررت عرض جثة الشاب على الطب الشرعي لتشريحها لكشف أسباب الوفاة.

وأمرت النيابة العامة التحفظ على عشيقة المتوفى وأفراد أسرتها لسماع أقوالهم ومناقشاتهم حول ملابسات الحادث.

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