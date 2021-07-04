مفتي مصر السابق: الانتحار "قلة أدب مع الله" لكن المنتحر ليس كافراً

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثار مفتي مصر السابق، علي جمعة، جدلا واسعاً أمس في تصريحات تلفزيونية قال فيها أن "المنتحر يرمي نفسه في وجه الله، وأن هذا لا يصح"، لافتا إلى أن "المنتحر ليس بكافر".

وقال جمعة خلال لقاء استضافه برنامج "من مصر" على قناة «cbc» الفضائية، أن "الانتحار مش بس حرام أو غلط، ولكنه عيب، وبيعمل حاجة فيها قلة أدب مع الله".

وأشار مفتي مصر السابق أن "المنتحر يُغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه في أشد الحاجة إلى الدعاء"، موضحا أنه "عند وقوع ابتلاء، يقع بعض الأفراد في ذنب الانتحار، وأن المنتحر ليس بكافر، وإنما يعد حراما، وصاحبه ارتكب ذنبا كبيرا، سيعاقب عليه عند الله".

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