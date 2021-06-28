فراس ابراهيم: محمد رمضان موهبة كبيرة.. وليس لدينا فنان سوري بجرأته ! (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

وصف الفنان السوري فراس إبراهيم، نظيره المصري محمد رمضان بـ"المستفز"، معتبرا أنه حالة "استثنائية ولا أحد لديه الجرأة من زملائه الفنانين لأن يقوم بنفس تصرفاته".

ووفق "روسيا اليوم" قال إبراهيم في تصريحات إذاعية إن رمضان "يمتلك موهبة فنية كبيرة مقارنة بأبناء جيله، ويكمن سر نجاحه في تحديه كل ما هو عكس الاتجاه".

وأضاف أن "رمضان يقوم بتصرفات استفزازية وهو يعي ذلك جيدا".

وتابع أن "الاستفزاز هذا يأتي باللايكات والأموال.. هو مستفز لدرجة إنك تعمله لايك.. هو حالة استثنائية ولا أحد لديه الجرأة من زملائه الفنانين أن يقوم بنفس تصرفاته، سواء كان أحمد السقا أو أحمد عز أو ياسر جلال".

وأشار إلى الانتقادات والهجوم الذي يتعرض لها من حين لآخر، وكذلك خروج حملات تطالب بمقاطعته، قائلا: "هو بيقضي حياته عادي، وينشر صور له من الطيارة الخاصة، ويحط رجل على رجل، ويسافر".

وتابع: "لا يوجد فنان سوري، لديه الجرأة لعمل مثل هذه التصرفات"، مضيفا أن "العقلية مختلفة، وأنا مقدرش أقلع وألبس طوق على رقبتي.. والله ما أخرج من بيتي شهر".

من جانبه، قام رمضان بنشر مقطع فيديو لحديث فراس إبراهيم عنه على حسابه عبر "تويتر" وعلق عليه ضاحكا.

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