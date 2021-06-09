الهند.. إخضاع 28 فيلا لفحص كورونا بعد نفوق لبؤة بسبب الفيروس

المصدر: الهند-أ ف ب

خضع 28 فيلا لفحوص الكشف عن فيروس كورونا في غابة محمية في جنوب الهند، على ما أعلنت السلطات المحلية اليوم عقب أنباء عن نفوق لبؤة آسيوية أخيرا بسبب كوفيد-19.

وكانت اللبؤة البالغة تسع سنوات، نفقت مطلع يونيو الجاري في حديقة أرينغار أنا الحيوانية في تشيناي (مدراس سابقا) بولاية تاميل نادو جنوب الهند، وفق الصحافة المحلية. وهذه المرة الأولى التي يُعلَن فيها عن موت حيوان في الهند بسبب كوفيد-19.

وأظهرت فحوص أجريت على اللبؤة وثمانية أسود أخرى، اثنان منها في وضع مقلق، أنها تحمل الفيروس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي نيو إنديان إكسبرس" في تشيناي الأسبوع الماضي.

وقال حارس غابات في متنزه مودومالاي الوطني "بعد ثبوت إصابة الأسود في حديقة حيوانات فاندالور (متنزه أريغنار أنا الحيواني) بكوفيد-19، طُلب منا إجراء فحوص على الفيلة كتدبير احترازي".

وستُحلل العينات المسحوبة من 28 فيلا (بينها اثنان من صغار الأفيال)، في المعهد الهندي للبحث البيطري في ولاية أوتار براديش شمال الهند. ومن المتوقع صدور النتائج في خلال أسبوع.

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