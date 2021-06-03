التحفظ على أموال محمد رمضان في البنوك: معاي أكتر منهم في البيت

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أعلن الفنان محمد رمضان من خلال فيديو نشره على "انستغرام"،عن تحفظ الدولة على أمواله في البنوك، مؤكدًا أن كل ما يملكه فداءً لوطنه، و أنه يملك أموالًا بمنزله أكثر مما يملكه في البنوك.

وتصدر الفنان المصري مواقع التواصل الإجتماعي على مدار الساعات الماضية بعد طرحه هذا الفيديو على صفحاته الرسمية وقال محمد رمضان في مقطع الفيديو: "صباح الخير.. صحيت النهاردة على اتصال من البنك، بيقولي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك، وأنا وكل ما أملك ملك بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستورة".

و أثار الفيديو الكثير من الجدل عن سبب تجميد ارصدة الفنان، خاصة أنه من الناحية القانونية لا يجوز التجميد الا بموجب حكم قضائي واجب النفاذ، وهذا ما لم يعلنه رمضان من خلال الفيديو حيث لم يشرح سبب مشكلته.

وتوضيحا للأمور أصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي بيانا رسميا قال فيه أنه لا اختصاص للنيابة العامة فيه، والأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

وكشفت بعض المصادر الخاصة ل"الإمارات اليوم" من البنك الذي جمد أرصدة محمد رمضان، إن السبب يعود لتنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه،(400 ألف دولار) وتعويض بـ25 مليون جنيه،(مليون و 700 ألف دولار) على الفنان في قضية فصله من الخدمة إبريل الماضي.

وأشار المصدر أن أسرة الطيار حصلت على صيغة تنفيذية من المحكمة الاقتصادية بشأن تنفيذ الحكم وتوجهت به للبنك من أجل تطبيق الحكم، وهو أمر قانونيا معروف.

ويعكف البنك على دراسة الوضع القانوني للحالة ومن المتوقع صدور بيان تفصيلى بشأنها..

وعلى جانب آخر أجلت محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 12 يوليو (تموز) .

وقال محمد رمضان في دعواه إن الإعلامي عمرو أديب "قصد من سبه وقذفه والنيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعًا عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح رمضان وسبه وسب عائلته، وأن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف، مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني"

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