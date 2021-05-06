لاجئة سورية تصل إلى نهائي مسابقة "أفضل عارضة أزياء" في ألمانيا

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

وصلت شابة سورية حسناء إلى المراحل النهائية، لأحد أشهر برامج الأزياء والموضة في ألمانيا تقدمه العارضة العالمية الشهيرة هايدي كلوم. واستطاعت الشابة السورية سولين عمر (20 عاماً)، من اجتيار مراحل برنامج "أفضل عارضة أزياء مستقبلية في ألمانيا"

وفي البرنامج تسعى ثماني فتيات للحصول على لقب "أفضل عارضة أزياء لعام2021 في ألمانيا". وستعلن عارضة الأزياء هايدي كلوم عن اسم الفائزة في غضون أسابيع قليلة. وستنقل الحلقة الأخيرة من البرنامج ويتم الكشف عن الفائزة باللقب مباشرة على شاشة قناة ، وسيكون هناك العديد من الجوائز التي ستقدم للعارضة التي ستفوز باللقب منها جائزة مالية ضخمة بقيمة 100 ألف يورو وسيارة جديدة.

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