السعودية ريم عبدالله: لست على خلاف مع ناصر القصبي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تلقت الفنانة السعودية ريم عبدالله، عددا من الأسئلة من متابعيها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، وذلك بناء على رغبتها، حيث كانت قد اعلنت لجمهورها: ”إسألوني باللي تحبون وراح أجاوبكم“.

وتكهن أحد متابعيها بوجود خلاف بينها وبين الفنان الفنان ناصر القصبي، فقال: ”سؤال، ما هي الأسباب اللي منعتك من التمثيل مع ناصر القصبي في مسلسل ممنوع التجوال؟ هل صحيح أنه خلاف بينك وبينه؟ ونظريتي هذه السنة المسلسل بدونك ما له طعم“.

لترد ريم عبدالله، بالنفي الحاسم، موضحة أن ما يثار في هذا الشأن ”شائعات“، قائلة: ”أبدا، ما فيه أي خلاف مع أستاذنا ناصر، ولكن لسوء الحظ ما صار فيه فرصة“.

وسُئلت عما إذا كان تقليدها للمشاهير في برنامجها الكوميدي الساخر ”ستديو 21“ قد أغضب بعضهم، فردت مؤكدة أنه لا يوجد أي نوع من الغضب، بل هناك ثناء من جانب الكثيرين على ما تفعل.

وفيما سألتها إحدى المتابعات: ”ما زعلوا منك اللي قلدتيهم يا ريم ؟“، ردت الفنانة السعودية بقولها : ”لا بالعكس، كلهم زي العسل“.

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