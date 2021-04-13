جمارك دبي تطلق برنامج «الجِمرق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت جمارك دبي مبادراتها الرائدة للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام الـ50 بمبادرة جديدة لتعريف الجمهور بالدور الحيوي للدائرة في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، حيث أنجزت إدارة الاتصال المؤسسي، بالتعاون مع إذاعة الأولى، إعداد وتسجيل برنامج «الجِمرق» الإذاعي، الذي يقدمه خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، ويستعرض البرنامج جهود جمارك دبي، ومهماتها الاستراتيجية في خدمة مسيرة التطور الشاملة بإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، كما يشمل البرنامج حلقات مخصصة لعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

ويبلغ عدد حلقات برنامج «الجِمرق» 22 حلقة، تستضيف 25 ضيفاً متخصصاً، وستبث الحلقات على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كما ستبث الحلقات من إذاعة دبي للقرآن الكريم التابعة للمركز.

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