حذاء رياضي انتعله المغني كانييه ويست للبيع بأكثر من مليون دولار

تعرض دار "سوذبيز" زوجا من أول حذاء رياضي من طراز "نايكي ييزي" انتعله المغني كانييه ويست على خشبة المسرح خلال حفلة "غرامي" مع توقّع الدار أن يباع الحذاء بأكثر من مليون دولار. وطرح حذاء "نايكي إير ييزي 1" الرياضي يأتي في إطار عملية بيع خاصة، ما يعني أنه لن يعلن السعر النهائي أو هوية المشتري إلا إذا أراد الاخير ذلك. وكان الحذاء الرياضي الأسود هو الاول الذي تطلقه علامة "ييزي" التجارية التي يملكها ويست، وقد أثار ضجة في عالم الموضة عندما انتعله خلال عرض "غرامي" للعام 2008.

تعاونت "نايكي" فقط مع رياضيين وكان حذاء ويست بمثابة خرق كبير للعلامة التجارية الأميركية. وفي العام التالي، أنهى ويست شراكته مع "نايكي" معتبرا أن نصيبه من الإيرادات غير كافٍ وواصل التعامل مع "أديداس" العام 2014.

وحققت تلك الشراكة نجاحا تجاريا هائلا، محققة ما يقرب من 1,7 مليار دولار من العائدات عام 2020، وفقا لمذكرة داخلية لمصرف "يو بي إس" استشهدت بها وكالة "بلومبرغ".

وسيعرض الحذاء الرياضي الذي يبيعه جامع الأحذية راين تشانغ في هونغ كونغ اعتبارا من 16 أبريل الجاري.

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