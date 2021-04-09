القبض على 20 قردا فرّت من حديقة حيوان ألمانية

المصدر: د.ب.ا

أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية بادن-فوتمبرج جنوب غرب ألمانيا أمس، أن عمال حديقة حيوان في الولاية عثروا على أكثر من 20 قردا كانت قد فرت من الحديقة في وقت سابق من النهار.

وأضافت الشرطة أن العاملين عثروا على القردة بعد ساعات من هروبها وأعادوها سالمة إلى حظيرتها.

وتابعت الشرطة أن «القردة ربما استفادت من الطقس الجيد في دائرة قريبة من حديقة الحيوان وعلى مقربة من حافة إحدى الغابات، وقضت فترة بعد الظهر هناك»، وذكرت أن الأمور سارت بشكل جيد في النهاية وأن الواقعة خلت من المواقف الخطيرة.

وكانت الشرطة أوضحت أن أعمال بناء حالية في الحديقة الواقعة في مدينة لوفينجن كانت السبب أن تجد الحيوانات مخرجا لها من الحديقة، وذكرت أن الحيوانات تجمعت في بداية الأمر في إحدى الضواحي.

وكانت الشرطة قد ذكرت، بحسب المتحدث باسمها، أن العاملين في الحديقة حاولوا الإمساك بقردة المكاك البربري لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليها حتى بعد الظهر.

يشار إلى أن الشرطة نوهت إلى أن هذه الحيوانات ليست خطيرة وينتابها الخوف، وناشدت السكان عدم التحدث معها أو إطعامها كما ناشدتهم عدم محاولة الإمساك بها محذرة من أن سلوك القردة يمكن أن يتحول في هذه الحالة إلى طابع عدواني.

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