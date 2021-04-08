«حتّا دووم بارك» تجربة جيدة لعشاق التخييم في الجبال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير مجموعة أوسع من خيارات الضيافة والاستجمام في منطقة حتّا، افتتحت «دبي القابضة»، منتجع «حتّا دووم بارك» المخصص لتجارب التخييم الفاخر بالقرب من «حتّا وادي هب» - إحدى أشهر وجهات المغامرات الخارجية الصديقة للبيئة في دولة الإمارات. وسيفتح المنتجع الجديد أبوابه أمام الزوّار اعتباراً من يوم الغد.

يعتبر «حتّا دووم بارك» الإضافة الأحدث إلى تجارب التخييم الفاخر في حتّا، ويضم 15 خيمةً دائمة تتّخذ كل منها شكل القبّة ولها نوافذ بانورامية بإطلالات رائعة على سلسلة جبال حتّا. ويشكّل المنتجع الوجهة الأمثل لقضاء العطلات الأسبوعية للعائلات والأصدقاء، حيث جُهِّزت الخيام بجميع وسائل الراحة اللازمة، وتتسع كل واحدة منها لشخصين بالغين وطفلين. كما زُوِّدت كل خيمة بمنصة شواء خاصة وموقد للنار ضمن تراس واسع يتيح للعائلات والأصدقاء قضاء أمتع الأوقات بمنتهى الراحة.

أنشطة مشوقة

يبعد المنتجع مسافة قصيرة سيراً على الأقدام عن «حتّا وادي هب»، وبذلك يمكن لضيوفه الاستمتاع بمجموعةٍ من النشاطات المشوقة ابتداءً من التدرب على قيادة الدراجات الجبلية واستئجارها، وانتهاءً بخوض سباقات الكارتينغ على الطرق الجبلية، والقفز على الترامبولين، فضلاً عن الأنشطة المتنوّعة التي أطلقتها «دبي القابضة» أخيراً ومنها المسار الانزلاقي، وجدران التسلق، والمقلاع، والتحليق المظلي. ويمكن للضيوف الاستمتاع أيضاً بخيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي تلبي جميع الأذواق، ابتداءً من المقهى المجهّز هناك ووصولاً إلى شاحنات الطعام، الأمر الذي من شأنه أن يدعم أنشطة رواد الأعمال المحليين في حتّا.

تطوّر متسارع

شهدت حتّا على مر السنوات تطوراً متسارعاً لتصبح واحدةً من أبرز وجهات السياحة البيئية في المنطقة، وتحفل بالعديد من عروض الضيافة والتجزئة لتوفير تجربة استجمام متنوعة تواكب تطلعات الزوار على اختلاف أعمارهم. ويخضع المشهد السياحي في حتّا والمناطق المحيطة لمزيد من أعمال التطوير انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم مشاركة الشباب ورواد الأعمال والشركات المحلية في هذا المشهد المزدهر.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة أصول الضيافة في دبي القابضة جويل روسو: يعتبر منتجع «حتّا دووم بارك» إضافةً متميزةً لمنتجعات حتّا التي تشمل «حتّا داماني لودجز»، و«حتّا سدر تريلرز»، و«حتّا وادي هب»، ونجحت هذه المنتجعات على مدار ثلاثة مواسم متتالية، منذ افتتاحها في عام 2018، في اجتذاب ما يزيد على 500 ألف زائر ينتمون إلى أكثر من 120 جنسية.

منظومة ريادة

للمرحلة التالية من مسيرة تطوير حتّا، تعمل «دبي القابضة» على تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم المجتمع الثقافي والإبداعي المحلي عبر شراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة». وستواصل الشركة مساهمتها في خطة حتّا التنموية التي تُعتبر جزءاً من رؤية القيادة الرشيدة وأحد المكونات الأساسية لخطة دبي الحضرية 2040 الرامية إلى الارتقاء بمستوى الحياة في الإمارة، ومضاعفة المساحات المجتمعية والاقتصادية والترفيهية والمحميات الطبيعية خلال الـ20 عاماً المقبلة.

• حتّا أصبحت واحدة من أبرز وجهات السياحة البيئية في المنطقة.

• تتخذ كل خيمة شكل القبّة ولها نوافذ بانورامية بإطلالات رائعة.

• 500 ألف زائر خلال 3 مواسم.

• 15 خيمة فاخرة تتّخذ كل منها شكل القبّة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news