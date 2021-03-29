مهرجان دبي للمأكولات.. ضوء على فنون الطهي في المدينة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يقدّم مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي الذي يسلط الضوء على تنوّع فنون الطهي في الإمارة، مجموعة مميزة من التجارب والفعاليات التي ترضي مختلف الأذواق.

ويستعرض المهرجان الذي انطلق أخيراً، ويستمر حتى 17 أبريل المقبل أفضل ما تقدمه عاصمة فنون الطهي في المنطقة، إذ سيتمكن سكان وزوّار دبي من الاستمتاع ببرنامج حافل من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وقوائم الطعام الحصرية من أكثر من 3500 مطعم مختلف مشارك في المهرجان.

ومن أبرز الفعاليات «أسبوع دبي للمطاعم»، الذي يقدّم أجندة غنية بقوائم طعام حصرية لوجبات الغداء والعشاء بمشاركة مجموعة من أشهر المطاعم في دبي، حتى 10 أبريل المقبل.

وللباحثين عن تجارب استثنائية، تقدم فعالية «رحلة في عالم الذواقة» أكثر من 20 تجربة متميزة ومغامرات عدة، بما فيها دروس للطهي «ماستر كلاس»، و«مائدة الشيف»، بالإضافة إلى تجارب التذوق الفريدة من نوعها.

من جهة أخرى، تعود فعالية «مهرجان المأكولات في بيتك» من جديد لتتيح للمتسوقين فرصة ربح مجموعة من المواد الاستهلاكية تكفي لمدة عام من عدد من محال الهايبرماركت المختارة.

فيما تُعد جواهر دبي الخفية من الفعاليات الرئيسة في المهرجان، إذ أصدرت قائمة مختصرة تضم 33 مطعماً من الجواهر الخفية في المدينة. وتسلط الفعالية الضوء على مشهد المأكولات المتنوع في دبي من خلال تركيزها على مفاهيم فريدة.

واحتفاءً بالمهرجان، تقدم مراكز التسوق ومناطق الجذب في أنحاء دبي عروضاً ترويجية في المطاعم، بالإضافة إلى تجارب وأنشطة مسلية لجميع أفراد العائلة، ومن المراكز المشاركة: سيتي ووك، ميركاتو مول، ذا بييتش، لا مير، ذي بوينت، دبي مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، مول الإمارات، دبي فستيفال سيتي مول، دبي فستيفال بلازا، ودبي مارينا مول.

ومن المقرر إقامة فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات» في الربع الأخير من العام الحالي، إذ يمكن لعشاق الطعام من السكان وكذلك الزوّار الاستمتاع بالخيارات المتنوعة لأشهى النكهات من مختلف المطاعم في المدينة.

صحة وسلامة

تخضع تجارب تناول المأكولات، وكذلك الفعاليات والأنشطة التي يتضمنها مهرجان دبي للمأكولات لبروتوكولات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية لضمان تجربة آمنة للجميع.

• جواهر دبي الخفية من الفعاليات الرئيسة، التي تسلط الضوء على مشهد المأكولات المتنوّع في المدينة.

• 3500 مطعم مختلف مشارك في المهرجان.

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