«دبي للسيدات» يحتفي بالأمهات طوال اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحت شعار «لأنكن الأكثر اهتماماً!»، ينظم نادي دبي للسيدات يوماً مفتوحاً لعضواته الأمهات في أجواء من الراحة، تقديراً لجهودهن، وفي إطار ردّ الجميل وتعزيز دور النادي في مد جسور التواصل مع عضواته من خلال المناسبات التي تحتفي بالمرأة، وتقدر عطاءها الثمين في مختلف الميادين.

من جهتها، قالت مديرة نادي دبي للسيدات المها البستكي، إن «النادي يحرص على الاحتفاء بعضواته وزائراته في كل المناسبات المتعلقة بالمرأة، والأمومة هي أعظم أدوار المرأة على الإطلاق التي تقدمها بتفانٍ وإخلاص ودون انتظار لأي مقابل»، مؤكدة اهتمام النادي الكبير بتوثيق علاقته بعضواته، ومد جسور التواصل معهن عبر أشكال متعددة من تقديم الرعاية والخدمات المتميزة.

وأضافت أن «الاحتفاء بالأمهات في يومهن هو بمثابة إهداء بسيط من النادي للعضوات في إطار الامتنان بفضلهن ورد الجميل لهن على ما يقدمنه لأسرهن ولإسهاماتهن في المجتمع بشكل عام».

وتتضمن الاحتفالية التي تراعي الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة في دولة الإمارات جلسات استرخاء وتأمل تمتد طوال اليوم، من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً.

وتشتمل على جلسات للتأمل، وغيرها من الأنشطة المُخصصة لتمنح المرأة الاستجمام وتساعدها على استعادة نشاطها والتخلص من الإجهاد، بالإضافة إلى إيجاد مساحة خاصة للشعور بالسلام النفسي والسكينة.

ويسعى النادي من خلال العديد من الأنشطة إلى ابتكار أجواء تدعم المرأة، وتحقق لها الراحة والاستقرار مع رسالته في أن يكون مصدر إلهام للمرأة ومنصة لتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة لكونه ملاذاً ترفيهياً مميزاً يلتزم بتلبية تطلعات المرأة الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية.

• النادي يحرص على الاحتفاء بعضواته في مناسبات المرأة.

• الأنشطة تراعي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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