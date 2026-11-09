مؤسسة دبي للمرأة و«معهد الأمم المتحدة للتدريب» يتعاونان لتطوير القيادات النسائية

وقّعت مؤسسة دبي للمرأة مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، بهدف وضع إطار للتعاون في تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية لتطوير القدرات القيادية، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز المشاركة الدولية والتأثير المؤسسي للمرأة، بما يدعم تطورها المهني ويوسّع إسهامها في صنع القرار على المستويين الوطني والدولي.

وتم التوقيع على المذكرة في مقر مؤسسة دبي للمرأة، ووقّعتها عن المؤسسة المدير التنفيذي، نعيمة أهلي، فيما وقّعها عن (UNITAR)، مدير قسم الدبلوماسية متعددة الأطراف، ربيع الحداد.

وأكدت أهلي أن مذكرة التفاهم مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث تُمثل امتداداً لنهج مؤسسة دبي للمرأة في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يدعم تطوير برامج ومبادرات نوعية تسهم في صقل المهارات القيادية والمهنية للمرأة، وتعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئات العمل والقيادة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية.

وأضافت أن هذه الجهود تجسّد رؤية وتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات النسائية، وتوسيع الفرص المتاحة أمام المرأة الإماراتية لتطوير قدراتها وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات، وفي مواقع المسؤولية وصنع القرار، بما يدعم طموحات دبي المستقبلية ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للتميز والابتكار.

وأشارت إلى أن التعاون مع «يونيتار» يتيح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية.

من جانبه، قال الحداد: «سنسعى معاً إلى تطوير مبادرات عملية تستشرف المستقبل، وتمكّن القيادات النسائية من اكتساب المهارات الأساسية اللازمة لمواكبة التحولات العالمية، والمساهمة في صياغة السياسات، والمشاركة بثقة وتأثير في صنع القرار على المستويين الوطني والدولي».

نعيمة أهلي:

• التعاون مع «يونيتار» امتداد لنهج مؤسسة دبي للمرأة، في بناء شراكات فاعلة وتأهيل القيادات النسائية.

ربيع الحداد:

• سنسعى إلى تطوير مبادرات عملية تستشرف المستقبل، وتمكّن القيادات النسائية من اكتساب المهارات.