الأردن: سجن 6 أشهر وغرامة ألف دينار لعريسين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قضت محكمة أردنية اليوم بالسجن لمدة 6 شهور وغرامة ألف دينار (حوالي الف وثلاثمئة دولار) بحق عريسين، أحدهما من جنسية عربية، خالفا أوامر الدفاع بإقامتهما عرسيهما بحضور يزيد عن 20 شخصا.

كما أصدرت المحكمة التي أقامت جلساتها عن بعد بسجن والد احد العريسين لمدة 3 أشهر.

وكان مدعي عام اربد (شمال المملكة) أوقف العريسين في مركز إصلاح وتأهيل اربد لمدة أسبوع على خلفية مخالفتهما أوامر الدفاع.

وينص أمر الدفاع رقم (16) الصادر لسنة 2020، على منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصاً.

وينص الأمر انه يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً.

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