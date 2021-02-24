«الكويت والبحرين» في القرية العالمية.. تجارب ومنتجات متنوعة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تحتفل القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، باليوم الوطني الكويتي، ضمن مجموعة من النشاطات الترفيهية، وتدعو جميع ضيوفها للانضمام إلى الاحتفالات، وزيارة الجناح الكويتي.

ويتميز جناح الكويت والبحرين في القرية العالمية بالطابع الثقافي الأصيل، عبر مجموعة من المنافذ التي توفر خيارات استثنائية رائعة ومتنوعة من المنتجات للضيوف، حيث تتوافر في الجناح مجموعة واسعة من الحلويات الكويتية والبحرينية التراثية، كالدرابيل والرهش والقرص العقيلي والبقاسم والسمبوسة، وغيرها. حيث يتعرف الضيوف إلى الحلويات التقليدية الكويتية والبحرينية، التي تلقى إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين والمقيمين الذين باتوا يعرفون هذه المنتجات، لاسيما أن بعض الحلويات المعروضة لا توجد سوى في الكويت والبحرين. كما تتوافر في الجناح حلوى الدملوج، ومن ضمنها دملوج الفستق الحلبي، وهو من الحلويات التراثية، إضافة إلى الفستقية والبندقية والمعمول والحلويات المحشوة بالجوز.

تتميز الأقمشة الكويتية والبحرينية بجودتها وتصاميمها وخاماتها المميزة، ما يجعلها من أكثر المنتجات رواجاً في الجناح. ويتم استيراد أجود الخامات من اليابان وإنجلترا وسويسرا والهند وألمانيا وأوروبا، وغيرها، وتوفيرها للمواطنين والمقيمين والضيوف في الإمارات، دون الحاجة للسفر. ويشهد هذا النوع من المنتجات إقبالاً واسع النطاق، إضافة إلى نشر ثقافة التصاميم الكويتية والبحرينية الفريدة، حيث يستكشف الضيوف تميز التصاميم وجودة أقمشتها. وإلى جانب تعزيز ثقافة الضيوف بالأقمشة وأنواعها وجودتها، أسهمت القرية العالمية في نشر الثقافة الكويتية والبحرينية، وتعريف العالم بمختلف جوانبها.

تتوافر في الجناح أيضاً مجموعة من العطور العربية الشهيرة في الكويت والبحرين، حيث يتم ابتكارها عبر مزج الزيوت الأساسية في القرية العالمية، كالباتشولي والبخور والعود. وتشتهر الكويت بعطر الباتشولي، نظراً لقوته وفوحانه، ويعتبر من العطور المميزة لدى الكويتيين والإماراتيين والخليجين. وتشهد العطور الكويتية والبحرينية إقبالاً استثنائياً، حيث يحرص الضيوف على اقتنائها قبل انتهاء الموسم. ويمكن لزوار القرية العالمية زيارة جناح الكويت والبحرين في القرية العالمية، والقيام بجولة واسعة النطاق لاختيار أفضل المنتجات بأسعار تنافسية بجودة فائقة، ومنتجات لم تخطر على البال، والاستمتاع بالأنشطة والبرامج الترفيهية.

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