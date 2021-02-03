51 من أفضل المصوّرين يروون «حكايا العالم» في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يفتح المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بدورته الخامسة هذا العام الباب للتعرّف إلى إبداعات بصرية نقلتها عدسات 51 مصوّراً من أفضل مصوّري العالم، يروون سيرة العالم وقضاياه، ويقدمون على مدار أربعة أيام سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية والتدريبية، تتطرّق لأسس التصوير ومهاراته وتقنيات فنون الصورة، خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير في مركز إكسبو الشارقة.

ويسلط الحدث الضوء على موضوعات متعددة كالبيئة والحياة البرية والتصوير الصحافي وقضايا اجتماعية وإنسانية ورياضية وفنية، ويتيح الفرصة للجمهور للتعرف إلى أعمال المصوّرين العالميين عن قرب.

من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «يعكس الإقبال الذي يشهده المهرجان كل عام الأهمية المتنامية لهذا الحدث الثقافي على المستويين العربي والعالمي، وهذا العام يشاركنا 51 مصوّراً يملكون إبداعات خولتهم لأن ينالوا جوائز في مختلف الحقول، لهذا ندعم القطاع والمصوّرين المحترفين والطموحين، ونتيح الفرصة لمناقشة التحديات الحالية التي يواجهونها في مجال التصوير الفوتوغرافي، والتعرّف إلى أحدث الخبرات التي تدفع لمواصلة الارتقاء بما يقدموه من أعمال».

وأضاف: «يحقق المهرجان العديد من الأهداف، أبرزها توعية المجتمع بأبرز القضايا حول العالم، ويفتح المجال ليعرض المصوّرون العالميون تجاربهم ومعارفهم وخبراتهم، فهي لغتهم التي يخاطبوننا بها، ورسائلهم المليئة بالحكايات والأسرار، ويسهم وبكل دورة من دوراته في دعم جهود أصحاب المواهب الواعدة في التصوير من مختلف أنحاء العالم، وبناء جيل جديد من المبدعين، لذا نسعى لأن يبقى الحدث فرصة مثالية للمصوّرين لنقل المزيد من القضايا والقصص والتعريف بها».

ويحلّ على الحدث كل من: آرون جيكوسكي، عبدالله البقيش، إيدان ج. سوليفان،

أنتوني لام، أنطونيو برناردينو كويلو، أشوك فيرما، عاطف سعيد، بينو ساراديتش، برينت ستيرتون، برايان هودجز، كريس كو، كريس دي بود، كلير توماس، دانيال كوردان، ديفيد نيوتن، دييغو إيبارا سانشيز، ديميتري بيلياكوف، إليا لوكاردي، إيما فرانسيس، فرانشيسكو زيزولا، غاريث هارفورد، جايلز دولي، عيسى إبراهيم، جودي ماكدونالد، خوان بابلو راميريز، كيه. إم. أسعد، لارس بويرينج، لوران شيير، لوكا ڤينتوري، مايك براون، محمد كمال، محمد مراد، محمد محيسن، نيل بايلي، بالاني موهان، باولا برونشتاين، راي ويلز، روبن هاموند، روبن مورغان، رون ب. ويلسون، ساجين ساسيدهاران، صامويل فيرون، سامي العلبي، سيجرام بيرس، سنثيل كوماران، سيرجي بونوماريف، سهيل كرماني، تاداس كازاكيفيسيوس، طارق قبلاوي، تيموثي آلن، وتران توان ڤييت.

طارق سعيد علاي:

«يعكس الإقبال الذي يشهده المهرجان كل عام الأهمية المتنامية لهذا الحدث الثقافي».

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أيام ستتواصل فيها فعاليات المهرجان في مركز إكسبو الشارقة. الحدث يفتح المجال ليعرض المصوّرون تجاربهم ومعارفهم وخبراتهم.

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