«نتفليكس» تحسّن جودة الصوت على هواتف «أندرويد»

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

كشفت منصّة «نتفليكس» عن تحسين جودة الصوت أثناء عرض الأفلام والمسلسلات على الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل «غوغل أندرويد»، من الإصدار «أندرويد 9». وأوضحت أن الفضل في تحسين جودة الصوت يرجع إلى الصيغة xHE-AAC الجديدة، حيث يراوح معدل البت بين 12 و500 كيلوبت/‏‏ثانية، ومن ثم فهي أفضل من صيغة AAC. وأضافت «نتفليكس» أن الصيغة xHE-AAC الجديدة توفر جودة صوت فائقة حتى من دون استعمال سماعات الرأس. ومن الخصائص المثيرة للاهتمام خاصية المدى الديناميكي، إذ يتم خفض الأصوات العالية ورفع الأصوات المنخفضة أوتوماتيكياً، ما يوفر تجربة صوتية فائقة عبر سماعات الهاتف الذكي.

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