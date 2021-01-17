يسرا تعبر أزمة «كورونا».. متى ستعود إلى «لوكيشن» التصوير

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بعد الأزمة الصحية التي تعرّضت لها النجمة يسرا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، انتظر صُناع أعمالها التي كانت على وشك الانطلاق شفاءها حتى تعود لاستئناف التصوير، لكن حتى بعد أن ظهرت نتيجة المسحة الثالثة ليسرا «سلبية»، يبدو أن هناك الكثير من المفاجآت ستحدث في الفترة المقبلة، إذ تردد أن حالة يسرا الصحية رغم التعافي لن تسمح بعودتها للتصوير لفترة، بالإضافة إلى تأثر صوتها وحالتها العامة بالإصابة بالفيروس واحتياجها للراحة لفترات طويلة، وقد تضطر يسرا لتأجيل كل أعمالها حتى تستعيد عافيتها بالكامل.

وبدأت مؤشرات توقف أعمال يسرا، بعد أن أعلن المنتج أحمد السبكي إيقاف تصوير فيلم «ليلة العيد» حتى عيد الفطر المقبل، واستئناف التصوير بعد إجازة العيد.

وقال السبكي، في بيان، إن «يسرا غير جاهزة للعودة إلى لوكيشن التصوير مرة أخرى في الوقت الحالي، إضافة إلى تعاقد أبطال الفيلم على مسلسلات رمضانية جديدة بدأوا تصويرها بالفعل.. ورغم بدء تصوير ثلاثة أيام من الفيلم وبناء كل ديكوراته الخاصة في مدينة الإنتاج الإعلامي تم إيقاف كل ذلك، وقد يهدم ديكور الفيلم، إذ لن يمكن الاحتفاظ به لأشهر طويلة، خصوصاً أن تصوير الأعمال الرمضانية على وشك الانطلاق، ولا يمكن استغلال الحارة الشعبية بالمدينة لصالح الفيلم إلا لفترة محدودة جداً».

يشار إلى أن فيلم «ليلة العيد» من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبدالغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وهنادي مهنا، وأحمد خالد صالح، ومحمد لطفي ونهى صالح، وعدد آخر من الفنانين. تجري أحداث الفيلم في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ليستعرض من خلاله العديد من جوانب القهر التي تقع على المرأة، عبر مراحل عدة.

كما يسيطر الغموض على مصير مسلسل يسرا الرمضاني «حرب أهلية»، فيما انسحبت الفنانة هيفاء وهبي من بطولة المسلسل وأعلنت اعتذارها، أخيراً، حيث كانت مرشحة لدور البطولة النسائية مقابل يسرا، إذ كانت ستجسد دور «ضرتها» التي تحاربها وتسبب لها المشكلات.

وتتكتم أسرة المسلسل على أي مستجدات، حتى تتمكن يسرا من تحديد موقفها النهائي، وما إذا كانت ستستطيع التصوير قريباً، خصوصاً أنه كان من المحدد للمسلسل أن يبدأ تصويره أول يناير الجاري.

مواهب شابة

مسلسل يسرا الرمضاني «حرب أهلية»، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة عدد كبير من الشباب الذين اختارتهم يسرا، من خلال إحدى مسابقات المحمول التي نظمت لاختيار مواهب تمثيلية شابة.

• تردد أن حالة يسرا الصحية، رغم التعافي، لن تسمح بعودتها إلى التصوير لفترة.

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