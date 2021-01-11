فيلم «نو مان لاند».. الأفضل في 2020

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

اختار كبار النقاد الأميركيين فيلم «نو مان لاند»، للمخرجة كلوي تشاو، كأفضل فيلم لعام 2020.

وأعلنت الجمعية الوطنية لنقاد الأفلام فوز الفيلم في تغريدة أول من أمس.

وكان فيلم «نو مان لاند» قد حاز جائزة أفضل مخرج، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل ممثلة للنجمة فرانسيس مكدورماند.

وتدور أحداث الفيلم حول قيام مكدورماند (63 عاماً) بجمع متعلقاتها في سيارتها والذهاب لجولة في الغرب الأميركي، بعد الانهيار الاقتصادي لبلدة صغيرة.

وحاز الممثل ديلروي ليندو (68 عاماً) جائزة أفضل ممثل عن دوره كجندي فيتنامي مخضرم في فيلم «دا فايف بلدز» للمخرج سبايك لي.

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