رحيل أحد نجوم «مدرسة المشاغبين» هادي الجيار

المصدر: القاهرة - رويترز

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان هادي الجيار، الذي توفي، أمس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وُلد الجيار في أكتوبر 1949، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970.

بدأ مشواره الفني مع الدراما التلفزيونية في مسلسل «القاهرة والناس»، ليقطع بعد ذلك مشواراً طويلاً امتد قرابة الخمسة عقود.

واكتسب شهرة كبيرة بمشاركته في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، مع عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي، لكنه لم يحقق البطولة المطلقة مثلما حققها هؤلاء النجوم لاحقاً.

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