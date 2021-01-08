أين تذهب.. «توب جولف» تفتح أبوابها في دبي

تمّ إطلاق وجهة توب «جولف دبي»، الكائنة في تلال الإمارات، بالشراكة مع «دبي للجولف»، وبذلك تكون المجموعة قد حطّت رحالها في البلد الخامس، مضيفةً الإمارات إلى لائحة وجهاتها العالمية.

وتتجاوز مساحة الوجهة الترفيهية الضخمة، المؤلّفة من ثلاثة طوابق، 60 ألف قدم مربعة، فيما تستوعب 1100 ضيف، وتضمّ 96 صالة يتمّ التحكّم بدرجة الحرارة فيها، وأكثر من 300 شاشة رقمية حديثة، وتشمل كل صالة مقاعد مريحة، وتستضيف عدداً يصل إلى ستة لاعبين في كل مرة، ويستطيع الأصدقاء والعائلات المشاركة في مباريات تفاعلية عالية التقنية ضمن مسابقات ودية، على وقع الموسيقى الحماسية، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات والكوكتيلات اللذيذة، وغيرها من المزايا.

وتشمل الوجهة أيضاً مساحات تفاعلية عدّة لاستضافة الفعاليات الاجتماعية، وتُعد مثالية لإقامة الاحتفالات وتجمّعات العائلات، ومجموعات الشركات والأصدقاء طوال العام.

وتُعدّ ذا «بانكر ميني جولف آند كافيه» تجربة ميني جولف استثنائية تتمحور حول عالم الرياضة، بما فيها قيادة سيارات السباق، والكريكيت، والصيد بالصقور، والتنس، وسباق الخيول، وركوب الدراجات الهوائية، فضلاً عن الرجبي وكرة القدم والغولف. وتوفر وجهة «ذا بانكر» هذا النشاط الكلاسيكي، وخدمة توب جولف في مقهى مميز لقضاء أطيب الأوقات مع العائلة، أو الاستمتاع بأجمل أمسية مع الأصدقاء ضمن أجواء مريحة، أما استراحة «ذا يارد» فتُعد القلب النابض لتوب جولف دبي، وأحدث الوجهات الليلية في المدينة، حيث يستمتع الضيوف بالموسيقى الحية والرياضات وفترة الحسومات اليومية بعد العمل، وبأروع الأوقات في عطلة نهاية الأسبوع، كما يتسنى للزوار الاسترخاء في مطعم «ذا لوفت» الكائن في الطابق العلوي.

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