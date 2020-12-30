جائزة «ديناصور العام» السلبية تذهب إلى مشروع ألماني

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

أعلن اتحاد «نابو» لحماية الطبيعة في ألمانيا عن منح الطريق السريع «ايه 26 شرق»، المزمع إنشاؤه على ميناء هامبورغ شمالي البلاد، جائزة «ديناصور عام 2020» السلبية لتأثيره السيئ في البيئة.

وأوضح الاتحاد سبب اختيار هذا الطريق لأنه «رمز لسياسة نقل مغلوطة، بالإضافة إلى أنه رمز لتخطيطات عتيقة للبنية التحتية في كل أنحاء ألمانيا».

من جانبه، قال رئيس الاتحاد، يورج-اندرياس كروجر: «نريد وقف التخطيط»، مشيراً إلى أن المشروع الرامي إلى ربط طريقين سريعين آخرين، لإنشاء شبكة نقل في الميناء، سيغلق أراضي المستنقعات ويدمرها، وهي أراضٍ تخزن كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

ورأى كروجر أن المشروع لم يعد مواكباً للعصر في ظل إغلاق محطة موربورغ النووية، وخفض التوقعات الخاصة بحركة الشحن والتفريغ في الميناء.

ومن المنتظر أن يصل طول الطريق الذي سيربط بين الطريقين السريعين (إيه1) و(إيه7)، إلى 10 كيلومترات.

وأكد كروجر أن هذه المرة الأولى التي لا يتم منح جائزة «ديناصور العام» لشخص بل إلى مشروع، وكان قد تم منحها في السابق إلى وزير المالية الألماني السابق، تيو فايجل، وإلى الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو إي» للطاقة، رولف مارتين شميتس.

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