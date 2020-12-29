بجعة حزينة على شريكها توقف حركة قطارات في ألمانيا

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أوقفت حركة القطارات لنحو ساعة من الوقت عند سكة حديد ألمانية، بسبب بجعة كانت متوقفة عند السكة بعدما فقدت شريكها في المكان، ما استدعى تدخل عناصر الإطفاء لإجلائها.

وأشار بيان لشرطة كاسل إلى أن طائري البجع ضلا طريقهما «خلال رحلة استكشافية»، وحطّا عند سكك حديد للقطارات السريعة تربط بين كاسل وغوتينغن في وسط ألمانيا.

ونفق أحد الطائرين، على الأرجح بسبب التيار الكهربائي في الأسلاك الهوائية، وفق سرد للوقائع التي حصلت في 23 ديسمبر، ونُشرت تفاصيلها أمس.

وبعد هذا الفراق المؤلم، ظلت البجعة الثكلى إلى جانب شريكها النافق، وتصدت لكل محاولات العاملين في المكان من أجل إبعادها عن السكك.

واستدعي عناصر إطفاء مزودون بتجهيزات خاصة وتمكنوا من سحب طائر البجع النافق، وإبعاد البجعة الأخرى سالمة من الموقع. وأطلقت بعد إغاثتها في نهر فولدا.

وتسببت هذه الحادثة بتأخير 23 قطاراً لفترة تقرب من 50 دقيقة، وفق البيان.

وبحسب الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور، فإن طيور البجع تحاول طيلة حياتها العيش مع شريك لها.

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