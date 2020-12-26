«أتلانتس النخلة» يستعد للحفل الموسيقي الأكبر في رأس السنة

يستقبل منتجع «أتلانتس النخلة»، في دبي، العام الجديد بحفل مميز لفرقة «KISS» العالمية في حفل موسيقي عمودي يعتبر الأول من نوعه في الإمارات.

وسيكون سكان الإمارات العربية المتحدة على موعد مع الحدث الأضخم في ليلة رأس السنة 2021، حيث تتعاون فرقة «KISS» العالمية، التي تم إدراج اسمها في «الصالة الفخرية للروك آند رول»، والحاصلة على العديد من الأسطوانات البلاتينية، مع منتجع «أتلانتس النخلة» لإقامة الحفل الموسيقي الأضخم لهذا العام.

ويبدأ سعر التذاكر من 2500 درهم للفرد، تشمل المأكولات والمشروبات، لينطلق الحفل عند الساعة 9 مساءً، ويتضمن العروض الترفيهية لفرقة «KISS»، تليها مشاهدة متميزة لعروض الألعاب النارية الأسطورية التي يتميز المنتجع بتقديمها دائماً في رأس السنة. وبعد انتهاء الحفل عند الساعة الواحدة صباحاً، سيتمكن الضيوف من استكمال الاحتفالات في مطعمي «نوبو» أو «ويف هاوس» حتى وقت متأخر. وقد تم بناء المسرح لهذا الحفل الكبير على الشاطئ الملكي خصيصاً ليحمل على خشبته عروض أول حفل موسيقي عمودي في منطقة الشرق الأوسط وأكبر حفل موسيقي شهدته الإمارات في تاريخها، حيث سيستمتع المقيمون في المنتجع بمشاهدة الحفل أيضاً من غرفهم وأجنحتهم الفندقية، ولمن لا يرغبون في الإقامة في المنتجع، سيتمكنون من الانضمام إلى محيط المسبح بجوار الفرقة الموسيقية، لمشاهدة العروض الحية من خلال شراء التذاكر الخاصة بالحفل.

وسيبث الحدث الفريد من نوعه بشكل مباشر عبر «الإنترنت» بصورة عالية الوضوح وبدقة 1080 بكسل، حيث سيتم تصويره باستخدام أكثر من 50 كاميرا بزاوية عرض 360 درجة. كما ستقوم شركة الإنتاج «سيتي درايف ستوديوز» بإعداد برنامج وثائقي يروي قصص الرحلات المصورة لأشهر الفنانين وهم يؤدون عروضهم في مواقع تاريخية مذهلة، وسيكون العرض الأول من الموسم الجديد لسلسلة حلقات (Landmarks Live In Concert). وقد أشرف على إنتاج هذا الحفل ما يقارب 400 شخص يمثل 80% منهم شركات محلية في دبي على دراية كاملة بكل إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بتنظيم الحفلات في ظل جائحة «كوفيد-19»، حيث سيلتزم كل العاملين على هذا الحدث بإجراء فحوص «كوفيد-19» يومياً، وارتداء أساور «بيومترية»، لضمان أعلى معايير السلامة لجميع الأفراد المشاركين في الحدث.

حضور الحفل وفق إجراءات دقيقة خاصة بالصحة والفحص لضمان أعلى معايير السلامة.

بناء مسرح خاص على الشاطئ الملكي لأول حفل موسيقي عمودي في الشرق الأوسط.

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