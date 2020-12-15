1.8 مليار شخص لا يتمتعون بمياه نظيفة

المصدر: جنيف - د.ب.أ

حذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، أمس، من أن نحو 1.8 مليار شخص حول العالم، يعتمدون على مرافق رعاية صحية لا تتمتع بإمدادات مياه نظيفة، ما يعرض المرضى والموظفين لخطر الإصابة بأمراض مثل «كوفيد-19».

وفي حين أن واحداً من بين كل أربعة مرافق للرعاية الصحية لا يتمتع بإمكانية الحصول بشكل مباشر على المياه الصالحة للشرب، فإن واحداً من كل ثلاثة لا يتمتع بخدمات كافية لنظافة اليدين. ويفتقر واحد من كل 10 إلى وجود مراحيض أساسية.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية: «مثل هذه البنية التحتية ضرورية، لوقف انتشار (كوفيد-19)».

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