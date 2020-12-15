«دبي للتسوّق» يكشف عن حفلات رأس السنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد دبي للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة لتضفي أجواء البهجة والفرح والتفاؤل بعام 2021، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والحفلات المميزة. وتتزامن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في المدينة مع مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي يقدمها مهرجان دبي للتسوق، وهو ما يصنع أجواء احتفال مثالية سيستمتع بها سكان دبي وزوارها، من خلال العروض الفنية المباشرة التي يقدمها عدد من أشهر وأفضل الفنانين والموسيقيين في العالم.

من جهتها، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، عن أبرز الفعاليات المتزامنة مع احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في دبي، والتي تقام ضمن إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث سيتابع المتجهون إلى سوق مهرجان دبي للتسوق في وجهة السيف عرض الطائرات الورقية، وكذلك مشاهدة بالونات تتخذ شكل مخلوقات بحرية بالحجم الحقيقي والكبير، وهو ما يحوّل هذه المنطقة إلى ما يشبه أرض العجائب. كما يمكن لمحبي قصة الأطفال الكلاسيكية «أليس في بلاد العجائب» زيارة سوق مهرجان دبي للتسوق في منطقة الخوانيج، حيث يقدم السوق فعاليات ترفيهية تضم المتاهة السحرية، إلى جانب منطقة حفلات الشاي، والسينما الخارجية، ومنطقة الفنون والحرف اليدوية، بالإضافة إلى الشجرة الناطقة، وبحيرة الأمنيات، والكثير من وسائل الترفيه الأخرى.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي حفلاً للفنان ناصيف زيتون، كما يحيي النجمان وائل كفوري ومحمد خيري حفل ليلة رأس السنة في فستيفال أرينا.

كما يقدم منسق الموسيقى سعيد مراد، رائد الموسيقى الإلكترونية العربية المعروف عالمياً، أجمل مقطوعاته خلال عرض ليلة رأس السنة في دبي أوبرا لعام 2021، في أمسية تشمل عروضاً لكل من دي جي سيف أند ساوند، وفرقة نوفو سول باند مع كاري غيبسون. كما تحيي فرقة (KISS) الأميركية لموسيقى الروك حفلاً في فندق أتلانتس النخلة بمناسبة العام الجديد، فيما سيتم تصوير العرض الحي والألعاب النارية باستخدام أكثر من 50 كاميرا تقدم مشاهد بزاوية 360 درجة. وسيجري بث الحفل مباشرةً على شبكة الإنترنت بدءاً من الساعة الـ9 مساءً.

عروض التجزئة

يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتشكيلة واسعة من الصفقات والعروض في مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء المدينة، وذلك في إطار موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى 30 يناير، ويشمل 3500 متجر تقدم تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 75%.

• سهرات فنية لكفوري وناصيف زيتون ومحمد خيري.

• حفل لفرقة روك أميركية في فندق أتلانتيس النخلة.

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