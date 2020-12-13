ما حقيقة الإفراج عن أشقاء الفلسطينية "إسراء غريب"؟

المصدر: وكالات

نفى مدير مركز الإعلام القضائي في فلسطين فارس سباعنة، الإفراج عن المتهمين في قضية إسراء غريب وهم اشقائها وزوج شقيقتها، ذلك حسب ماذكرته مواقع اخبارية فسطينية.

وكان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول تطورات قضية الفتاة الفلسطينية الشابة "إسراء غريب" التي قُتلت بسبب خروجها مع خطيبها وتم اتهام أشقائها بقتلها بعد ضربها بشكل مبرح.

وتضمن الخبر أنه تم إخلاء سبيل أشقاء إسراء غريب وزوج شقيقتها المتهمون بقتلها دون توضيح حيثيات القرار، الأمر الذي أثار غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي .

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