القرية العالمية تحقق بـ«أكبر تذكرة دخول» رقماً قياسياً جديداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت القرية العالمية في دبي رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية عبر «أكبر تذكرة دخول»، والذي يعد الرقم السادس من أصل 25 رقماً تسعى الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، لتحطيمها ضمن احتفالات موسم اليوبيل الفضي.

واحتفلت القرية الخميس الماضي، بأكبر تذكرة دخول في العالم (1.02 متر مربع)، عند بوابة العالم، بحضور ممثل رسمي من غينيس للأرقام القياسية، الذي قام بدوره بفحص التذكرة والتحقق من مطابقتها للشروط والإعلان رسمياً عن قبول المحاولة. وسيتم عرض تذكرة الدخول الأكبر في العالم ضمن مجموعة المعروضات في متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!® في القرية العالمية طوال الموسم.

كما أطلقت القرية العالمية بالتزامن مع ذلك، إصداراً خاصاً من التذاكر الحصرية المطلية بالفضة، كنسخة مصغرة عن التذكرة الأكبر في العالم، للبيع أمام ضيوفها. وتعد التذاكر المحدودة الإصدار، والمحددة برقم تسلسلي مخصص لكل منها، إحدى أروع المقتنيات التذكارية التي يمكن للضيوف الحصول عليها من القرية العالمية ضمن احتفالات هذا الموسم وذكرى مميزة من الرقم القياسي العالمي.

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