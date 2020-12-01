«تلفزيون الشارقة».. 4 أفلام وثائقية تروي سيرة الاتحاد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يطلق تلفزيون الشارقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، أربعة أفلام وثائقية من إنتاج الهيئة، تؤرّخ من خلالها لقيام دولة الاتحاد عام 1971، وتروي سيرة بناء الدولة، وما ترافق معها من منجزات، جعلت الاتحاد إحدى التجارب المفصليّة في تاريخ المنطقة العربية والعالم. والأفلام هي: «إمارات المجد».. الذي يقارن بين فترتين: الأولى تمتد من عام 1900 حتى قيام دولة الاتحاد، والثانية من تأسيس الدولة حتى العام الجاري 2020، وفيلم «ذاكرة أجدادي» الذي يقدم شهادة حيّة ومصورّة لشخصيات عاصرت قيام الاتحاد، و«إعلام الإمارات» ويتناول بدايات العمل الإعلامي وتطوره في ظلّ الاتحاد، وفيلم «لوحة وطن».

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