ذائقة الموضة بعد الجائحة.. مواصفات خاصة وذكية

المصدر: تقرير: ندى الزرعوني

مع قرب نهاية العام، بكل أحداثه وتحدياتهـ وعلى رأسها «كوفيد-19» الذي واجهه العالم بأسره، وما واجهته المجتمعات من الاضطرار إلى عيش عزلة اجتماعية طويلة وغير متوقعة، كان من الطبيعي أن يتغير الكثير من الصفات والسلوكيات في الأفراد، وصولاً إلى الميول والذائقة، فلم تتغير العادات اليومية فقط، بل كان التأثير في الموضة واضحاً أيضاً.

ذائقة الأزياء ما بعد «كورونا المستجد»، مختلفة تماماً عما كانت قبله، وهذا ما أكدته مجموعة من العاملين بمجال الموضة في الإمارات، إضافة إلى مجموعة من قراء «الإمارات اليوم»، الذين قالوا إن البساطة والبعد عن التكلف والميل إلى العملية، كانت الصفات الرئيسة التي حددت المظهر اليومي، وكنتيجة طبيعية أثّر ميل الذائقة العامة هذا في الماكياج اليومي والإطلالة العامة.

بساطة

تقول مصممة الأزياء الإماراتية، فريال البستكي، إن فترة العزل المنزلي وما تخللها من التخلي عن الكثير من السلوكيات التي كانت ثابتة وضرورية، «جعلتنا نعيد التفكير والحسابات في كثير من الأمور الحياتية، ومن ضمنها الموضة»، مشيرة إلى أنه مع عودة الحياة تدريجياً، وبدء العودة إلى العمل «ارتأيت أن أقدم للسيدات نمطاً جديداً من الموضة، نابعاً مما أحتاج أنا شخصياً إليه، فعلى سبيل المثال الزيارات التي كانت تجمع أعداداً كبيرة من أفراد الأسرة، اختلفت إلى زيارات للأقارب من الدرجة الأولى، ما يعني أنني أحتاج إلى اقتناء ملابس أكثر نعومة وراحة، كما أنني أيضاً ارتأيت أن أقدّم ملابس في متناول الجميع مادياً»، موضحة أن مجموعتها الأخيرة ذات الخطوط البسيطة والناعمة، والمختلفة عما كانت تقدمه سابقاً «لاقت إقبالاً ونجاحاً كبيرين».

قطع ذكية

مصممة الأزياء الإماراتية، أمل مراد، قالت إن قلة المناسبات، واقتصارها على المقربين فقط «جعلا السيدات يفضلن اعتماد المظهر الأنيق والبسيط، الذي يمكنها تكراره، حيث أصبحت الزبونات أكثر وعياً في الجانب الاقتصادي، ويرغبن في اقتناء قطع مرنة وذكية، وأصبحن يملن إلى شراء قطعة الملابس التي يمكن أن تناسب أكثر من حدث، كحفل أو خروج مسائي أو عشاء، والقطع التي يمكن إعادة تكرارها»، كما لاحظت مراد أيضاً أن الزبونات أصبحن أكثر حرصاً على «عمل طلبيات مدروسة وذكية، وليست عشوائية أو متسرعة».

تخفيضات

وبيّنت مصممة الأزياء، هند الهاشمي، التي تقدم من خلال علامتها التجارية «هند الهاشمي» أزياء للمناسبات، أنه مع بدء فترة برنامج التعقيم الوطني، وتوقف المناسبات والتجمعات «توقف الطلب على الفساتين تماماً، وبدأ الطلب على الملابس المنزلية، من جلابيات وأثواب مريحة».

ولاحظت الهاشمي أن اختيارات الأزياء تغيرت حتى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، وأصبح الطلب يميل فقط إلى التصاميم الناعمة غير المتكلفة، مشيرة إلى أن الأمر لم يتوقف فقط على نوعية الأزياء، بل الكمية أيضاً «فالرغبة في الشراء لم تعد شرهة كما كانت سابقاً، والميل إلى الخصومات والتخفيضات أصبح ملحوظاً بشكل أكبر».

تطوّع

مليحة العبيدلي من أبوظبي، التي عملت متطوعة ضمن خط الدفاع الأول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد، عمدت إلى تغيير اختياراتها من الملابس لتتناسب وساعات العمل الطويلة والمناوبات، وأن تكون مرنة في المقام الأول، وتقول: «على سبيل المثال تغيرت تماما قصات العباءات التي أرتديها لتكون عملية، وتغيرت الأطوال لتكون مناسبة للأحذية الرياضية، إضافة إلى الخامات التي عمدت أن تكون من نوعية لا تتعرض للتجعد، مع الحرص دائماً على أن يكون فيها جيوب تكفي لأن أضع فيها احتياجاتي من هاتف ومعقم وغيرهما»، مشيرة إلى أن «الماكياج أيضاً تحول إلى نسخة أكثر هدوءاً وبأنواع طويلة الأجل، فكانت الراحة هي الصفة الأهم في مظهري».

تجمعات

(أم بطي)، موظفة من أبوظبي، قالت إن العزلة وانعدام التجمعات في الفترة السابقة، والامتناع عن التزاور، كانت لها الأثر الأكبر في تغيير الذائقة العامة للأزياء، «فالحاجة إلى اقتناء فساتين مسائية للحفلات أو العزائم انعدمت، لغياب هذه المناسبات، وأصبح التركيز الرئيس على قطع الملابس العملية المناسبة للعمل فقط»، مشيرة إلى أنه «رغم ذلك أصبح هناك ميل إلى إضافة لمسة أنيقة على الكمامات، فهناك من يفضل تنسيق ألوان الكمامات مع الملابس، وهي من الأمور التي لم تكن موجودة سابقاً».

لا ماكياج

وتقول أمينة أحمد، مدربة حياة من أبوظبي، إنها لطالما فضلت الأزياء البسيطة وغير المتكلفة، «إلا أنني الآن أصبحت أكثر ميلاً لارتداء الأحذية الرياضية، ما يعني عباءات أقصر طولاً»، موضحة أن العزلة استطاعت بالمقابل أن تؤثر في ميلها لوضع الماكياج، «فأنا غالباً ما أميل للماكياج الخفيف والبسيط، إلا أنني خلال هذه الفترة ابتعدت بشكل كلي عنه، الأمر الذي أثر بشكل إيجابي في بشرتي، وأصبحت أكثر راحة ونضارة»، مبينة أن التأثير الإيجابي طال الجانب الاقتصادي أيضاً «فلم يعد الماكياج موجوداً على قائمة ميزانية الإنفاق».

«أونلاين»

قال المؤسس المشارك في منصة «بقشة» للتجارة الإلكترونية، يحيى محمد صالح، وهي المنصة المختصة في عرض وبيع ابتكارات وتصاميم مصممات الأزياء الإماراتيات والخليجيات، إنه «من خلال مراقبة أنشطة وبيانات المنصة، تمت ملاحظة تغير كبير جداً في سلوكيات الشراء وأنواع الأزياء المطلوبة، الأمر الذي أجبر الكثير من المصممات اللاتي يتعاملن مع المنصة، على تغيير تصاميمهن إلى أخرى بسيطة»، موضحاً أن «الميل إلى البساطة لم يكن يعتمد على الذائقة فقط، بل على سهولة تنفيذها من قبل المصممات، فالتصاميم المعقدة تحتاج إلى المزيد من العمل والأيدي العاملة المتخصصة، والمزيد من المواد التي تحتاج إليها القطعة الواحدة، الأمر الذي لم يكن متوفراً في الشهور السابقة».

البساطة والبعد عن التكلف والميل إلى العملية ملامح المرحلة الحالية.

لم تتغير العادات اليومية فقط، بل كان التأثير في الموضة واضحاً .

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