«جواهر الإمارات».. «دع مجوهراتك تتحدث عنك»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستعد إمارة الشارقة لإطلاق النسخة الأولى من «معرض جواهر الإمارات»، أول معرض إماراتي 100% متخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة والعطور، حيث أعلن مركز إكسبو الشارقة عن تنظيم هذا الحدث خلال الفترة من 25 ولغاية 28 الجاري، تحت شعار «دع مجوهراتك تتحدث عنك»، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية التي ستعرض أحدث خطوط واتجاهات الذهب والألماس التقليدية والمعاصرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس، أن تنظيم الحدث يأتي في إطار الجهود المبذولة لإيجاد منصات متنوعة تحفز حركة المبيعات والتجارة على المستوى المحلي، وذلك بعد تأثرها بتداعيات جائحة «كوفيد-19»، من خلال رعاية وإطلاق سلسلة من المعارض المتخصصة على مستوى إمارة الشارقة، بعد صدور قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بخصوص استئناف عمل المعارض والمؤتمرات التي تقام تحت مظلة وإشراف وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية في الإمارة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية غرفة الشارقة في إيجاد مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني، كما يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتحقيق التنوع الاقتصادي. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة سيف محمد المدفع، إلى أن بوصلة مركز إكسبو الشارقة متجهة هذا العام نحو تنظيم المعارض المحلية بهدف دعم الشركات الإماراتية والترويج للمنتج المحلي، لافتاً إلى أن معرض «جواهر الإمارات» سيلعب دوراً حيوياً في تحفيز تجارة الذهب والفضة والمجوهرات، لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لهذه التجارة، فضلاً عن إيجاد مساحة يستفيد منها المستهلكون من خلال تقديم باقة وفيرة من العروض والجوائز القيمة، مشيراً إلى أن الدورة الأولى لمعرض «جواهر الإمارات» ستكون حدثاً يؤكد مكانة المركز كوجهة مميزة ورائدة للمعارض المتخصصة، مؤكداً أنه سيضاف إلى أجندة الفعاليات الرئيسة التي سيتم تنظيمها سنوياً.

يضاف إلى أجندة «إكسبو الشارقة» السنوية.

متخصص بالماس والذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة.

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