أين تذهب.. تذهب:«مطعم Asma».. أشهى أطباق المطبخ الشرق أوسطي

يختصّ مطعم Asma بتحضير أشهر مأكولات المطبخ الشرق أوسطي الأصيل بأسلوب عصري، ليتيح لضيوفه تجربة مميزة مع مجموعة من الأطباق العربية التقليدية التي تحلو معها المشاركة.

حيث يحرص مطبخ المطعم على استخدام مجموعة من المكونات الطازجة ذات الجودة العالية، لمنح عشاق الطعام أشهى الأطباق المستوحاة من الإرث العريق لكل من المطبخ اللبناني والأردني والعراقي والمصري والسوري.

وتبدأ تجربة الطعام المميزة مع أطباق المقبّلات، التي تشمل البطاطا بالتوابل تقدم مع صلصة الطماطم الحارّة وصلصة الثوم، وكبد الدجاج مع دبس الرمان الحامض والحلو والطحينة، إضافة إلى أطباق الذرة المقرمشة وجبن الحلومي بالعسل ذات النكهة الفريدة، التي ستجعل الضيوف يرغبون في تجربتها مجدداً.

أما الأطباق الرئيسة فتضم أسياخ لحم العجل المتبّل المشوية مع الطحينة وسلطة البصل المخلل، والفريكة بالدجاج التي تقدم مع صلصة الفطر المدخّن. وإلى جانب ذلك يوفر المطعم تشكيلة مختارة من المأكولات البحرية، بما في ذلك الروبيان بصلصة الأعشاب.

ويحلو ختام الوجبة مع أطباق الحلويات، مثل المهلبية بالحليب المحضرة بأسلوب يجمع بين النكهة التقليدية واللمسة المعاصرة، أو حلوى «أم علي» المكونة من العجينة الهشة الممزوجة مع الحليب بالفانيليا المزيّنة بالمكسرات.

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