جزيرة ياس تضيء باللون الأحمر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحتفي جزيرة ياس بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الحائزة جوائز مرموقة، وذلك عبر إضاءة عدد من أبرز معالمها باللون الأحمر.

وستضاء كلٌّ من: عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي»، إضافة إلى فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، باللون الأحمر، حتى الرابع من نوفمبر الجاري. كما أن الاحتفالات بهذه المناسبة ستضم باقة من الفعاليات والأنشطة في عالم فيراري أبوظبي، بما في ذلك عروض موسيقى الـ«دي جي» الحية، والرسم، والبيتزا، إضافة إلى تشكيلة مميزة من الأزياء المستوحاة من عالم فيراري، والخاصة بموسم الخريف والشتاء.

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