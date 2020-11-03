سميرة أحمد تروي في «حكايتي» مسيرة حافلة

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

في حوار شيق مليء بالرقي، تحل الفنانة الإمارتية سميرة أحمد ضيفة على الإعلامي حسن يعقوب المنصوري في حلقة جديدة من البرنامج الحواري «حكايتي»، الذي تبثه قناة الشارقة مساء اليوم الثلاثاء. وسيكون الجمهور على موعد مع تفاصيل انطلاقة فنانة قديرة عاندت محيطها وأسرتها بدخولها عالم الفن، لتتحول في ما بعد ومن خلال مسيرة طويلة من النجاحات في الدراما إلى علامة فارقة في سماء الفن العربي، حيث حصدت خلال هذه المسيرة العديد من الجوائز والتكريمات في عالم الفن داخل وخارج الدولة. وتخصص الحلقة مساحة للحديث عن اعتزال الفنانة سميرة أحمد والظروف التي من الممكن أن تدفعها للعدول عن هذا القرار، كما ستقدم الحلقة شهادات من فنانين عاصروا بداياتها الأولى، منهم الفنانة مريم سلطان والفنان أحمد الأنصاري.

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