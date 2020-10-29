«دبي ميراكل جاردن» مساحة آمنة للاسترخاء بين 150 مليون زهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد «دبي ميراكل جاردن»، أكبر حديقة للزهور الطبيعية في العالم، لاستقبال زوّارها في موسمها الجديد بدءاً من الأحد الأول من نوفمبر المقبل، للاستمتاع بمجموعة من الأعمال الفنية الرائعة، التي تم تشكيلها باستخدام باقة متنوّعة من الزهور من بين نحو 150 مليون زهرة ونبتة من 120 نوعاً مختلفاً تم جلبها من مناطق مختلفة من العالم، وتضمها الحديقة الفريدة من نوعها بأشكال وتصاميم تحاكي أشهر المعالم السياحية والشخصيات المحببة، لتجعل من الزيارة تجربة استثنائية مفعمة بالمرح والسعادة.

مواعيد ترحب «دبي ميراكل جاردن» بزوّارها يومياً اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، أما في العطلات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) تكون أبواب الحديقة مفتوحة من التاسعة صباحاً إلى الساعة 11 مساءً، والدخول مجاناً للأطفال الأقل من ثلاث سنوات وأصحاب الهمم. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaimiraclegarden.com

وقال الشريك المؤسس ومصمم حديقة دبي ميراكل جاردن ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سيتي لاند» المطوّر للحديقة، المهندس عبدالناصر رحال: «نعمل كل ما في وسعنا مع كل موسم جديد لطرح أشكال ومجسمات جديدة ومميزة تدخل البهجة على قلوب الزوّار، وتجعل زيارتهم تجربة لا تنسى، وتستحق المشاركة مع الأهل والأصدقاء. حققت (دبي ميراكل جاردن) نجاحات كبيرة، خلال السنوات الماضية، في ظل التزام طاقم العمل بروح الفريق الواحد، والعمل بلا كلل لتحقيق الأهداف المنشودة، وفقاً لأعلى المعايير، تأكيداً لمكانة دبي وجهة سياحية مفضلة على خريطة السياحة العالمية».

استعدادات

كشفت إدارة الحديقة أن الاستعدادات لاستقبال الزوّار شملت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، تماشياً مع تعليمات الجهات المعنية في دبي، بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الزوّار، ومن تلك التدابير توفير أجهزة مراقبة درجة حرارة الضيوف عند مداخل الحديقة، وتوفير معقمات الأيدي في مختلف أرجاء الحديقة، وتثبيت اللوحات الإرشادية، التي تشمل دعوة الجمهور إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات، علاوة على تكليف طاقم العمل - المدرب على أعلى مستوى - التأكد من تطبيق تلك التدابير والتزام الزوّار بها حرصاً على سلامة الجميع.

ويأتي افتتاح الموسم الجديد للحديقة تزامناً مع استئناف العديد من المرافق والمعالم السياحية والترفيهية في دبي، وفق القواعد والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المختصّة في إمارة دبي، وكذلك المعلنة من قبل الجهات المعنية على مستوى الدولة، لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين والزوّار للاستمتاع بمرافق قلما كان لها نظير في العالم، لاسيما مع اعتدال درجات الحرارة، ما يشجع على الخروج إلى المناطق المفتوحة، مع مراعاة ضرورة الالتزام بالاحتياطات اللازمة لضمان صحة الجميع.

ترفيه واسترخاء

توفر الحديقة - الممتدة على مساحة 72 ألف متر مربع في قلب «دبي لاند» - مساحات منوّعة للترفيه والاسترخاء والتمتع بالأجواء الطبيعية الساحرة، كما تقدم خلال الموسم الجديد مجموعة واسعة من الفعاليات في الهواء الطلق مع تحسن الطقس، لضمان زيارة ملؤها الاستمتاع بالجمال برفقة الأهل والأصدقاء. كما عملت إدارة الحديقة على تطوير الإضاءة في مختلف جنباتها، وذلك لراحة الراغبين في زيارتها ليلاً والتنزه في أرجائها الغنية، والاستمتاع بتشكيلات الزهور البديعة من كل الألوان والأشكال التي تبعث في النفس الشعور بالراحة والطمأنينة، فضلاً عن توفير العديد من منافذ بيع المشروبات والمأكولات لخدمة زوّار الحديقة وراحتهم.

ومن بين أعمال التطوير التي شهدتها حديقة دبي ميراكل جاردن استعداداً لموسمها الجديد، تم تجديد المسرح ليكون جاهزاً لاستضافة الأعمال الفنية والفعاليات الترفيهية المقدمة للزوّار. كما توفر الحديقة لزوّارها إمكانية التقاط الصور من نقاط مرتفعة للمجسّمات الرائعة التي تعكس جمال الطبيعة والألوان الزاهية، التي تزيد من روعتها الإضاءة التي تم تصميمها وتوزيعها بأسلوب يضفي مزيداً من الجمال على مكونات الحديقة، لتشكل مجتمعة لوحات فنية بالغة الجمال. ولم تغفل الحديقة تقديم الخيارات التي تناسب محبي ممارسة الرياضة في الأجواء البديعة التي توفرها، فقامت بتطوير مضمار للجري بطول 400 متر مُحاط بالزهور من الجانبين لعشاق ممارسة رياضة المشي والجري، كما سيستخدم المضمار كذلك في استضافة بعض الفعاليات والعروض الترفيهية، والعديد من الأنشطة البدنية المختلفة.

أرقام قياسية

رسّخت «دبي ميراكل جاردن» مكانتها العالمية خلال السنوات السبع الماضية ومنذ افتتاحها في عام 2013، حيث دخلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية أكثر من مرة، وكانت البداية مع انطلاقها، حيث دخلت الحديقة الموسوعة في عام 2013 كأكبر حديقة رأسية في العالم، ومن ثم من خلال تدشين مجسّم من الزهور لطائرة «طيران الإمارات» العملاقة (A380) في عام 2016، وإضافة إلى مجسّم من الزهور بطول 18 متراً لشخصية «ميكي ماوس» في فبراير 2018 كأطول مجسّم نباتي «مُدعّم» في العالم، في حين تم تخصيص ركن في الحديقة خاص بشخصية «ميكي ماوس» وأصدقائه ليستمتع الزوّار بتلك الشخصيات الكرتونية المُحببة للصغار والكبار.

وحصلت حديقة دبي ميراكل جاردن في عام 2017 على جائزة «الحديقة السياحية المميزة» من مجلس حدائق كندا، ضمن مؤتمر الحدائق السياحية لأميركا الشمالية، و«الجائزة الكبرى للتصميم التجاري» من المؤسسة الوطنية للحدائق الاحترافية - بريطانيا. وفي عام 2015، تُوّجت الحديقة بلقب «حديقة العام» من الجائزة العالمية للحدائق السياحية.

72

ألف متر مربع في قلب «دبي لاند».

120

نوعاً من الزهور من أرجاء العالم.

عبدالناصر رحال:

«نعمل على تأكيد مكانة دبي وجهة سياحية مفضلة على خريطة السياحة العالمية».

- تطوير مسرح الحديقة لاستضافة الفعاليات الفنية والعروض الترفيهية.

- الدخول مجاناً لأصحاب الهمم والأطفال دون سن ثلاث سنوات.

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