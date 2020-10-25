علماء حشرات يقضون على أول عشّ لـ«الدبابير القاتلة» في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - رويترز

أخلى فريق من علماء الحشرات يرتدون ملابس واقية شجرة بولاية واشنطن من الدبابير الآسيوية العملاقة، باستخدام مكنسة كهربائية، أمس السبت، ليقضوا بذلك على أول عشّ لما يسمى بـ«الدبابير القاتلة» التي عثر عليها في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الزراعة بالولاية إنها ظلت أسابيع تبحث عن تلك الدبابير التي تهاجم خلايا نحل العسل ويمكن أن تشكل خطراً على البشر لأنها قد تلسع مراراً بسم بشكل أقوى من نحل العسل.

وعثر علماء الحشرات بالولاية على العش بالقرب من مدينة بلين القريبة من الحدود الكندية الخميس الماضي، وعادوا السبت بسترات وقفازات واقية لإجراء عملية الاستخراج.

ويمكن أن يصل طول هذا الدبور اللاسع، وهو الأكبر في العالم، إلي ما يتراوح بين أربعة وستة سنتيمترات، وتعد جنوب شرق آسيا والصين وتايوان موطنه الأصلي. واكتشف صاحب منزل في بلين هذه الدبابير لأول مرة في الولايات المتحدة في ديسمبر.

وقال مسؤولون إنه بغض النظر عن الخطر على البشر، فإن هذه الدبابير تشكل تهديداً للزراعة وصناعة المناحل لأنها حشرات معروفة بافتراس نحل العسل، إذ يمكن لعدد قليل من الدبابير القضاء على خلية بأكملها خلال ساعات.

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