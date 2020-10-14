«عالم من الأزياء 2020».. موضة وجمال وفن تحت سقف واحد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في «مول الإمارات» فعالية «عالم من الأزياء 2020» لغاية 17 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع وصول أحدث مجموعات أزياء خريف وشتاء 2020، لتجمع بين الموضة والجمال والفن في مكان واحد.

وتقدم فعالية «عالم من الأزياء 2020» احتفالية متألقة في عالم الأناقة وتصميم الأزياء الراقية. ويجمع هذا الحدث، الذي يستمر على مدار خمسة أيام، أسماء بارزة في مجال الموضة، وأهم العلامات التجارية، وأشهر الشخصيات المؤثرة، لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات وتطوّرات صناعة الموضة والأزياء. وتقدم هذه الفعالية، التي تلتزم بإرشادات وإجراءات التباعد الاجتماعي، مجموعة من التجارب والخبرات، تشمل الموسيقى الفنية Artsy Music، ومقاطع فيديو عن الموضة والأزياء، وجلسات حوارية مباشرة تتضمن أسئلة وأجوبة مع أبرز خبراء الموضة. ويندرج هذا الحدث في إطار الأنشطة والتجارب والفعاليات التي قام بإعدادها فريق التحرير وخبراء الموضة في مجلة «هاربرز بازار». وسيتم عرض فيلم «عالم من الأزياء في مول الإمارات»، الذي يُوثق مراحل تحوّل المركز التجاري إلى مسرح كبير فريد من نوعه مخصص لعرض الأزياء، وذلك بعد انتهاء ساعات العمل. تحت عنوان «ليلة في مركز التسوّق»، يستعرض هذا الإنتاج المميز العلاقة بين الأزياء والموسيقى، حيث يضم أبرز شخصيات الموضة وعارضات الأزياء، ومجموعة من أبرز الوجوه النسائية العربية، اللاتي يتألقن من خلال مجموعة مختارة من تشكيلات خريف وشتاء 2020، أثناء تسلمهن المركز التجاري الرائد.

كما تقام جلسات حوارية حصرية عبر تقنية الفيديو، تضم مجموعة من الشخصيات البارزة والشهيرة في عالم الموضة والجمال. ومن بين المشاركين المديرة الإبداعية في العلامة التجارية الماليزية للأحذية الفاخرة «جيمي شو»، ساندرا تشوي، حيث ستستعرض أمام الحضور مصادر الإلهام لأحدث تصميمات العلامة التجارية.

وقالت مديرة التسويق لمراكز التسوّق لدى «ماجد الفطيم العقارية» ندى أبوصعب: «تعود فعالية (عالم من الأزياء) في نسختها الـ11. لقد عملنا على تنظيم احتفال عصري يتضمن منصات متعددة، لعرض تجارب التسوّق الجديدة، وتجارب العملاء التي قمنا بتطويرها، بينما نقدم للمتسوّقين وعشاق الموضة وروّاد هذا المجال منصة مبهرة وجذابة ملائمة للتواصل والتفاعل والتسلية. بذلنا قصارى جهدنا لنضمن أن برنامج (عالم من الأزياء) المتنوّع يوفر تجارب حيّة وافتراضية في الوقت نفسه، ما يؤكد قدرتنا على التكيّف والتطوّر بما يلائم الفترة الحالية من دون الحاجة إلى اختصار التجارب التي نوفرها. نولي أهمية كبرى للحفاظ على سلامة عملائنا أثناء تمكينهم من التعرف إلى مختلف الأزياء ومنتجات التجميل العصرية الفريدة. ونفتخر بالدور الريادي الذي تلعبه (ماجد الفطيم) في تقديم مثل هذه التجارب الفريدة من نوعها، حيث نواصل في تعزيز موقعنا المميز في مجال الابتكار في قطاع التجزئة. وستشكل فعالية (عالم من الأزياء 2020) انطلاقة مثالية لتشكيلات خريف وشتاء 2020 المقبلة، من خلال الدورات المميزة وعروض المنتجات الحصرية والجلسات الحوارية مع الخبراء، التي ستقام على مدى الأيام المقبلة».

4 أقسام

يتألف هذا الحدث من أربعة أقسام تتمحور حول موضوعات التطوّر والارتقاء والتمكين. وستتاح الفرصة أمام الزوّار للمشاركة في برنامج متكامل، يتضمن تجارب شخصية تفاعلية تستضيفها العلامات التجارية الفاخرة الشهيرة، مثل: «غوتشي» و«شواروفسكي» و «كريستيان لوبوتان». وخلال الدورة الخاصة بعطور «غوتشي» يتعرّف الحضور إلى عملية اختيار الروائح، إلى جانب تجربة مهارات مزج العطور، إلى جانب فعالية «كيدز بارتي» (Kids Party)، للأمهات وبناتهن للقيام باختيارات الموضة العصرية معاً، خلال جولة استكشافية لأحدث الإطلالات الخاصة بالأطفال، وفي الوقت نفسه سيعملون معاً على تنفيذ قطع فنية وحرفية مميزة. كما يستطيع الزوّار الاستمتاع باكتشاف خبايا وأسلوب اختيار المجموعات الخاصة بالموسم الجديد، عبر المقابلة التي ستبث مباشرةً مع مصممة التحفة الفنية المعتمدة على الانكسار الضوئي لـ«شواروفسكي»، زينب الهاشمي، إلى جانب العرض المباشر لأحدث خيارات «كريستيان لوبوتان» لموسم الخريف والشتاء.

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