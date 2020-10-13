هولندا.. أول وفاة في العالم لمصاب بكورونا مرتين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت جامعة "أوكسفورد" البريطانية، تسجيل أول حالة وفاة لامرأة في هولندا بعد إصابتها للمرة الثانية بفيروس كورونا.

ووفقا للعلماء الهولنديين، فإن "امرأة عانت من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة أصيبت بالمرض للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من ظهور أول أعراض لكورونا".

وأشارت مصادر صحية، إلى أن "حالة المرأة الصحية تدهورت بشكل خطير بعد بضعة أيام، من إصابتها للمرة الثانية بالفيروس، وبعد أسبوعين من دخولها المستشفى، توفيت"، بحسب " روسيا اليوم".

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