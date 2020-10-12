4 أيام من الضحك في مهرجان دبي للكوميديا

المصدر: ديانا أيوب - دبي

كشف مهرجان دبي للكوميديا عن برنامج فعالياته الحافل بالمرح، وسيُنظم في مناطق عدة من المدينة، من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة باقة من أبرز المواهب المحلية والعالمية.

وسيشارك في المهرجان الفنانون: جاد المالح وميشيل وولف ومو عامر وعلي السيد، ونمر وفير داس وجوراف كابور ومينا ليسيون، وسيقدم للجمهور أربعة أيام من عروض الكوميديا الحيّة والفعاليات الكفيلة برسم الابتسامة على وجوه الجميع.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يسهم مهرجان دبي للكوميديا في تعزيز مكانة دبي وجهةً آمنةً ومميزةً لاستضافة الفعاليات والمهرجانات العالمية، لاسيما أنها من أولى المدن في العالم التي استأنفت تشغيل قطاع الفعاليات وإقامة الحفلات المباشرة».

وأضاف: «تواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة جهودها، وأيضاً العمل عن كثب مع منظمي الفعاليات والشركاء لإتاحة الفرصة أمام سكان وزوار المدينة، للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، التي ستتم استضافتها بما يتوافق مع إرشادات الصحة العامة لضمان سلامة الجميع من فنانين وموظفين وأيضاً الجمهور»، ودعا الخاجة الجمهور إلى الاحتفال بالكوميديا والاستمتاع بالأجواء المرحة والمسلية للمهرجان، وتشجيع الفنانين المشاركين من مختلف أنحاء العالم لجعلهم أكثر إبداعاً وإلهاماً، وأيضاً توفير الدعم للفنانين المحليين الذين يعتبرون مكوناً أساسياً من المشهد الترفيهي المتنامي في دولة الإمارات.

وتابع: «نظراً إلى أن الفن والمسرح يعدان جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات، فإننا نتطلع إلى أن يصبح مهرجان الكوميديا إحدى الفعاليات الأساسية السنوية على قائمة جدول فعاليات دبي».

ويُقام المهرجان بتنظيم من فعاليات دبي، وإنتاج براج ولايف نيشن ودي إكس بي لايف، وبالشراكة مع دبي أوبرا وموقع BookMyShow ومدرسة «دوبوميدي» و«فيرجن راديو» دبي وإذاعة «دبي 92».

عروض

في 21 الجاري سيقدم، ميشيل وولف ومو عامر عرضاً كوميدياً، وسيستضيفان علي السيد، على خشبة دبي أوبرا (العرض باللغة الإنجليزية).

ونجحت ميشيل وولف في ترسيخ مكانتها خلال فترة وجيزة كإحدى أكثر الشخصيات المؤثرة في عالم الكوميديا، وأطلقت أخيراً عرضها الارتجالي الثاني لمدة ساعة، بعنوان «ميشيل وولف: جوك شو» على «نتفليكس».

أما مو عامر فكاتب ونجم كوميدي ارتجالي أطلق برنامجه الخاص على «نتفليكس» بعنوان «ذا فاجابوند»، في أكتوبر 2018، ويشارك حالياً في مسلسل «رامي» الشهير من إنتاج شبكة هولو، ويقوم مو بجولات مع النجم الكوميدي ديف شبيل، إذ نجحا سوياً في تقديم ما يزيد على 1000 عرض كوميدي.

بينما نجح علي السيد، الفنان الكوميدي المقيم في دبي، بفضل سرعة بديهته وأسلوبه القريب إلى الجمهور في تأدية عروض عدة على خشبة كوميك ستريب لايف الشهيرة في نيويورك، بالإضافة إلى العديد من العروض الكوميدية العالمية في مهرجان إدنبرة الدولي ومهرجان مسرح التغيير في اليونان، وبصفته الشريك المؤسس لمدرسة دوبوميدي، أسس مدرسة الكوميديا الأولى على مستوى المنطقة، ليقدم فنون الكوميديا الارتجالية بمنظور عربي، ويمهد الطريق أمام كثير من المواهب الشابة، ويشارك علي في مهرجان دبي للكوميديا بصفته مؤدياً ومشرفاً على المهرجان، إذ اعتلى المنصة إلى جانب كثيرين من النجوم.

مع الظرفاء

أما في 22 الجاري فيقدم النجم الكوميدي من أصول لبنانية - أميركية، نمر، عرضاً على خشبة دبي أوبرا (باللغة الإنجليزية)، ويعد نمر من رواد ومؤسسي حركة الكوميديا الارتجالية في الشرق الأوسط، إذ أطلق عام 2017 فيلمه الكوميدي «لا تفجير في بيروت» بالولايات المتحدة على «شوتايم».

ويقدم فير داس، وهو ممثل وفنان كوميدي من أنجح نجوم الكوميديا في الهند، في 22 الجاري، عرضاً بمركز دبي التجاري العالمي (باللغة الإنجليزية). ويحظى فير داس بشهرة واسعة في الإمارات بعد ظهوره في برامج خاصة بـ«نتفليكس»، بالإضافة إلى سلسلة هاسموك الكوميدية على الإنترنت بأسلوبه الترفيهي الفريد. ويحمل الممثل والنجم الكوميدي في رصيده ما يزيد على 1000 عرض حي، حيث ظهر في العديد من أفلام بوليوود وبرامج الكوميديا عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تشكيلة من المسرحيات والعروض التلفزيونية.

بينما يقدم جاد المالح، وهو ممثل وفنان كوميدي من أصول فرنسية - مغربية، عرضه في 23 الجاري على خشبة دبي أوبرا (باللغة الفرنسية). ويتمتع المالح بشعبية واسعة، ويُعد أحد النجوم البارزين في البلدان الناطقة بالفرنسية، وأخيراً في الولايات المتحدة، وشارك في العديد من الأفلام، كما حصل على لقب «الشخص الأظرف في فرنسا».

التوعية بسرطان الثدي

تعود مينا ليسيون برفقة فريق فاني جيرلز، لتقديم حفل كوميدي متميز يدعم حملات التوعية بسرطان الثدي، في 24 الجاري، على مسرح مول الإمارات (باللغة الإنجليزية).

ومينا ليسيون فنانة أداء حاصلة على جوائز عدة، وممثلة كوميدية من مدينة نيويورك، وسجلت مشاركات في مسرحية «ستومب» التي عُرضت في برودواي، ومسلسل «ذا جريند»، والمواسم الثلاثة من العرض التلفزيوني «كوميدي سنترال بريزنتس»، بالإضافة إلى موسمي مسلسل ريديكيولسنس. وشاركت في تأسيس مدرسة دوبوميدي للفنون عام 2018، التي تُعد المدرسة الأولى لتعليم الكوميديا في المنطقة، ومقر فريق فاني جيرلز الكوميدي النسائي.

فكاهي جريء

على مسرح مول الإمارات يحضر، في 23 الجاري، النجم الهندي جوراف كابور (باللغة الإنجليزية).

ويشتهر كابور بخفة دمه وحسه الفكاهي الجريء، إذ تمكّن من تحقيق الفوز في معظم المسابقات التي شارك فيها، بما في ذلك مسابقة بيج مايك، وكانفاس لاف كلوب، وتشالتا هاي، وباز أوف، وافتتح عرض النجم الكوميدي الشهير عالمياً، راسل براند، خلال جولته في الهند.

أحمد الخاجة:

«المهرجان يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً آمنةً ومميزةً لاستضافة الفعاليات والمهرجانات العالمية».

جاد المالح يتمتع بشعبية واسعة، ويُعد أحد النجوم البارزين في البلدان الناطقة بالفرنسية، وحصل على لقب «الشخص الأظرف في فرنسا».

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