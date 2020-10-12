«سعادة مليونية» في حفل «بي.تي.إس» الافتراضي

المصدر: سيؤول - رويترز

حضر محبو «بي.تي.إس» لموسيقى البوب الكورية حفلاً للفرقة على الإنترنت، أول من أمس، رافعين العصي المضيئة المميزة للفرقة الشبابية الشهيرة، فيما تبادلوا الرسائل في غرفة للدردشة.

وأحيت الفرقة المؤلفة من سبعة شبان الحفل الافتراضي، بعدما ألغت خطتها الأولية لتقديم حفل أمام جمهور محدود، التزاماً بالقيود المشددة التي تفرضها حكومة كوريا الجنوبية للتباعد الاجتماعي، وكانت الفرقة قد ألغت بالفعل جولاتها العالمية المزمعة.

وأحدث نجاحات الفرقة هو أغنية «ديناميت»، التي تعد أولى أغنيات الفرقة باللغة الإنجليزية، واحتلت قائمة «بيلبورد» لأفضل 100 أغنية منفردة الشهر الماضي.

ودخلت الفرقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية من حيث أكبر عدد مشاهدات لحفل مباشر على الإنترنت، بعد أن اجتذب حفل مدفوع الأجر أقامته، في يونيو الماضي، قرابة 757 ألف شخص من 107 دول. ولم تكشف شركة بيت هيت إنترتينمنت، التي تتولى إدارة أعمال الفرقة، عن عدد من شاهدوا أحدث حفلات «بي.تي.إس». وضغط الحضور على زر للتعبير عن سعادتهم بالحفل نحو 114 مليون مرة أثناء البث المباشر، وإن كان من الممكن الضغط على هذا الزر أكثر من مرة. وفي سيؤول التقت مجموعة صغيرة في مقهى لعشاق فرقة «بي.تي.إس» لمشاهدة الحفل الموسيقي سوياً، واضعين الكمامات ومحافظين على قواعد التباعد الاجتماعي.

أولى أغنيات الفرقة باللغة الإنجليزية حققت نجاحاً كبيراً.

المعجبون تبادلوا الرسائل في غرفة للدردشة.

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