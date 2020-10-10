«إكس 17» تصل إلى تسوية مع الأمير هاري وميغان

المصدر: لوس أنجلوس ■رويترز

توصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان إلى تسوية مع وكالة لتصوير المشاهير كانت قد التقطت صوراً لابنهما في المنزل دون إذن، حسبما ورد في وثائق قضائية، أول من أمس.

وكان دوق ودوقة ساسكس قد أقاما دعوى قضائية في يوليو الماضي، قالا فيها إن عدداً من مصوري المشاهير استخدموا طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر لالتقاط صور «غير قانونية» لابنهما آرتشي وهو في مقر إقامة الأسرة في كاليفورنيا عندما كان عمره 14 شهراً.

وجاء في الوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجلوس، أن وكالة التصوير «إكس 17» وافقت على وقف نشر الصور التي يظهر فيها آرتشي مع جدته لأمه في حديقة داخل مقر إقامة الأسرة، كما وافقت على تسليم الصور الأصلية وجميع النسخ الخاصة بها، وقدمت الوكالة اعتذاراً إلى الأسرة.

وقالت: «نعتذر لدوق ودوقة ساسكس وابنهما عن الإزعاج الذي تسببنا فيه.. أخطأنا عندما عرضنا هذه الصور، ونتعهد بألا نفعل ذلك ثانية».

ويعيش هاري وميغان وابنهما آرتشي الآن في لوس أنجلوس بعد أن تخلى الزوجان عن أدوارهما الملكية في نهاية مارس الماضي. وانتقلت الأسرة إلى خارج بريطانيا مع تزايد العداء للتغطية الإعلامية المكثفة لحياتها الخاصة.

الوكالة معتذرة: أخطأنا، ونتعهد بألا نفعل ذلك ثانية.

تسليم الصور الأصلية وجميع النسخ الخاصة بها.

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