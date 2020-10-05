هنيدي بعد فوز توتنهام على مان يونايتد 6-1 ساخرا: الرقم ده مابيفكرنيش بحاجة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

علق الفنان محمد هنيدي على فوز فريق توتنهام، على مضيفه فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة 6 – 1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي «بريميرليج»، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، صورة له مع الفنان أشرف عبد الباقي، معلقا عليها ساخرا: «اللي بيبعتولي وبيقولولي الرقم ده مابيفكركش بحاجة؟.. احب اقولكم لأ مش فاكر».

وانهالت التعليقات على الصورة، حيث كان معظمها يتحدث عن نتيجة مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الشياطين الحمر على الزمالك 6 – 1، في مايو 2002، ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الدورى العام.

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