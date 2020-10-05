سويسرا تواصل استعداداتها للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت سويسرا التزامها بالمساهمة في إنجاح «إكسبو 2020 دبي»، الذي سينطلق في الأول من أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، وذلك قبيل عام واحد من انطلاق فعالياته. وفي هذا الصدد، يشارك جناح سويسرا في حدث ما قبل إكسبو الذي سيتم تنظيمه يومي 5 و6 أكتوبر 2020، والذي سيكون مخصصاً للفضاء.

وسيوفر معرض إكسبو فرصة مميزة للجناح السويسري لتسليط الضوء على الخبرات التقنية السويسرية وتعزيز مكانة سويسرا كأرض خصبة للبحث العلمي والابتكار. وفي هذا الإطار، ينضم الجناح السويسري إلى فعاليات أسبوع الفضاء ما قبل إكسبو، وهو الحدث الافتراضي الأول لسلسلة برنامج ما قبل انطلاق إكسبو العام المقبل. وقال مانويل سالتشلي، المفوض العام للجناح السويسري ورئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي: «تعتبر سويسرا دولة رائدة في مجال التقنية وعلوم الفضاء على حد سواء. وتمثل فعالية أسبوع الفضاء ما قبل إكسبو فرصة مثالية لإبراز مكانتها المتميزة».

وفي سياق وباء «كوفيد-19»، يُشكل معرض إكسبو منصة اقتصادية مهمة تتيح للجناح السويسري فرصة لتسليط الضوء على الشركات السويسرية وقطاع السياحة المحلي، بهدف تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وترسيخ جاذبيتها على مستوى الإمارات، والتي تعتبر الشريك التجاري الأول لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط.

وتم تنفيذ تصميم مشروع الجناح «انعكاسات» من قبل فريق التحالف السويسري الذي يضم كلاً من شركة «أو أو أس» (تصميم معماري وتخطيط عام)، وبيل بارت بارتنر (ديكور مسرحي)، ولورنز اوجستر لاندسكيبنغ (المناظر الطبيعية)، وقام ببنائه شركة «إكسبو موبيليا».

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